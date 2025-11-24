民調：多數拉美裔美國人認為川普執政處境更糟

美國智庫「皮尤研究中心」(Pew Research Center)24日公布的民調顯示，大多數的美國拉丁美洲裔人士認為，在美國總統川普(Donald Trump)的治理下，他們的處境變得更糟，成為近20年前開始這項調查以來首見的這類惡化。

民調發現，當被問到對自身處境的看法時，68%的拉美裔美國人表示過去這一年來變糟了；約有80%認為川普政府對拉美裔的傷害多於協助。至於他們認為處境惡化的一個關鍵因素，是川普的大規模驅逐行動、以及經濟疲軟對拉美裔造成的影響。

拉美裔的選票對於共和黨在2026年期中選舉維持在參眾兩院的優勢至關重要。

皮尤研究中心的民族與種族研究主任羅培茲(Mark Lopez)表示，「毫無疑問地，如果人們將此和特定政府或政黨連結起來，可能會在接下來的選舉中造成一些政治影響」。

在2024年的總統大選中，川普在拉美裔選民中獲得的強力支持，以一個共和黨候選人來說是史上罕見，這是拜他們對經濟的關切、以及拉美裔男性支持度上升所賜。

皮尤在10月6日到16日之間對4,923名拉美裔進行調查，拉美裔受訪者的正負誤差範圍是2.6個百分點。

這個無黨派的機構表示，在受訪者中有1,116人是移民。根據其他的皮尤數據，在美國的拉美裔人口中約有82%是合法的。

這項皮尤調查和路透社/益普索(Reuters/Ipsos)10日的調查結果相符，後者的結果顯示有32%的西班牙裔受訪者認同川普的工作表現，遠低於他當時的42%整體支持率。