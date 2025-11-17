民調／支持停砍年金39.5%、反對37.1% 游盈隆：看法嚴重分歧、毫無共識

記者盧素梅／台北報導

台灣民意基金會今（17）日發表最新民調，對於在野黨主張「停砍公教年金」，民調結果顯示，39.5%贊成在野黨主張「停砍公教年金」，停止現行所得替代率逐年調降政策，37.1%不贊成。贊成比不贊成多2.4個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達一個重要訊息，國人對在野黨所提出「停砍公教年金」的主張，看法嚴重分歧， 毫無社會共識可言。但他提醒，在野黨「停砍公教年金」的具體作法仍未確定，如果太過火，也不排除民意反撲。

台灣民意基金會今天上午發表在野黨主張「停砍公教年金」的民意反應即時民調。民調詢問，「最近在野黨聯手推動「停砍公教年金」，也就是，停止現行所得 替代率逐年調降政策。請問您贊不贊成？」結果發現：12.7%非常贊成，26.8% 還算贊成，20%不太贊成，17.1%一點也不贊成，14.4%沒意見，9%不知道。換句話說，最新民意顯示，四成基本上贊成在野黨主張「停砍公教年金」，停止現行所得替代率逐年調降政策，三成七不贊成。贊成比不贊 成多2.4個百分點。

在野黨推動「停砍公教年金」的民意反應。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆指出， 這項發現傳達一個重要訊息，那就是，國人對在野黨所提出「停砍公教年金」的主張，看法嚴重分歧，毫無社會共識可言，儘管目前在野黨在爭取民意支持上已稍居上風；同時，這項發現強烈暗示蔡英文時代年金改革獲台灣穩定 多數民意支持已成過去。

游盈隆並指出，與2024年12月本會類似調查結果相比，台灣民意已出現重大變化。贊成「停砍公教年金」者上揚3.4個百分點，不贊成者下滑4.5個百分 點，這一來一往，使得贊成「停砍公教年金」一方彎道超車，暫居領先地位。

在野黨推動「停砍公教年金」的民意反應—最近兩次比較。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆表示，不過，在野黨「停砍公教年金」的具體作法仍未確定，如果太過火，也不排除民意反撲。例如，國民黨主張停砍從2024年起算，民眾黨主張從2025年起算，政府須撥補相對金額，而這本身就具有重大爭議性。

游盈隆並表示，軍公教年金改革是蔡英文政府八年執政的代表性之一，儘管過程中爭議不 斷。根據本會長期的調查研究，可以清楚地看出，蔡英文八年任內有關軍公教年金改革的民意反應趨勢。從2016年到2024年共六次全國性調查，每一次調查都發現，多數或過半數人民都站在支持蔡英文軍公教年金改革這一邊。滿意者最高有55.9%，最低也有45.9%；同樣地，不滿意者最高達到44%，最低是 33.3%。

他說，整體而言，軍公教年金改革曾一路獲社會主流民意力挺，軌跡相當清 晰。然而，最新民意顯示，贊成「停砍公教年金」已逆流而上，超越反對的一方，這很可能是2025年大罷免大失敗所導致系統性全國政治氣候變遷的後果 之一。蔡英文引以為傲的年金改革是否即將嘎然而止，走入歷史？值得關注。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。



訪問期間是2025年11月10至12日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

