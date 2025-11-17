民調／支持停砍年金39.5%、反對37.1% 游盈隆：看法嚴重分歧、毫無共識
記者盧素梅／台北報導
台灣民意基金會今（17）日發表最新民調，對於在野黨主張「停砍公教年金」，民調結果顯示，39.5%贊成在野黨主張「停砍公教年金」，停止現行所得替代率逐年調降政策，37.1%不贊成。贊成比不贊成多2.4個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達一個重要訊息，國人對在野黨所提出「停砍公教年金」的主張，看法嚴重分歧， 毫無社會共識可言。但他提醒，在野黨「停砍公教年金」的具體作法仍未確定，如果太過火，也不排除民意反撲。
台灣民意基金會今天上午發表在野黨主張「停砍公教年金」的民意反應即時民調。民調詢問，「最近在野黨聯手推動「停砍公教年金」，也就是，停止現行所得 替代率逐年調降政策。請問您贊不贊成？」結果發現：12.7%非常贊成，26.8% 還算贊成，20%不太贊成，17.1%一點也不贊成，14.4%沒意見，9%不知道。換句話說，最新民意顯示，四成基本上贊成在野黨主張「停砍公教年金」，停止現行所得替代率逐年調降政策，三成七不贊成。贊成比不贊 成多2.4個百分點。
游盈隆指出， 這項發現傳達一個重要訊息，那就是，國人對在野黨所提出「停砍公教年金」的主張，看法嚴重分歧，毫無社會共識可言，儘管目前在野黨在爭取民意支持上已稍居上風；同時，這項發現強烈暗示蔡英文時代年金改革獲台灣穩定 多數民意支持已成過去。
游盈隆並指出，與2024年12月本會類似調查結果相比，台灣民意已出現重大變化。贊成「停砍公教年金」者上揚3.4個百分點，不贊成者下滑4.5個百分 點，這一來一往，使得贊成「停砍公教年金」一方彎道超車，暫居領先地位。
游盈隆表示，不過，在野黨「停砍公教年金」的具體作法仍未確定，如果太過火，也不排除民意反撲。例如，國民黨主張停砍從2024年起算，民眾黨主張從2025年起算，政府須撥補相對金額，而這本身就具有重大爭議性。
游盈隆並表示，軍公教年金改革是蔡英文政府八年執政的代表性之一，儘管過程中爭議不 斷。根據本會長期的調查研究，可以清楚地看出，蔡英文八年任內有關軍公教年金改革的民意反應趨勢。從2016年到2024年共六次全國性調查，每一次調查都發現，多數或過半數人民都站在支持蔡英文軍公教年金改革這一邊。滿意者最高有55.9%，最低也有45.9%；同樣地，不滿意者最高達到44%，最低是 33.3%。
他說，整體而言，軍公教年金改革曾一路獲社會主流民意力挺，軌跡相當清 晰。然而，最新民意顯示，贊成「停砍公教年金」已逆流而上，超越反對的一方，這很可能是2025年大罷免大失敗所導致系統性全國政治氣候變遷的後果 之一。蔡英文引以為傲的年金改革是否即將嘎然而止，走入歷史？值得關注。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。
訪問期間是2025年11月10至12日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。
更多三立新聞網報導
高市早苗「台灣有事論」 日媒民調：近5成日人贊成
曾嫌國防預算3%太多！鄭麗文被近五成民眾打臉 林楚茵諷：跟民意對幹
最新民調／打臉鄭麗文？49.7%民眾贊成明年度國防預算、39.7%不贊成
普發1萬「應歸功於誰」？民調揭挺在野黨、執政黨比例
其他人也在看
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
安心亞意外肘擊翁倩玉噴鼻血 崩潰自責：以為要退出演藝圈
《陽光女子合唱團》翻拍韓國催淚電影《美麗的聲音》，安心亞這次在電影中飾演性格外放、衝動直接的「阿蘭」，展現出不同於以往的風格。但一場戲她不小心撞傷前輩翁倩玉，讓她一度嚇到哭。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 13 小時前
棒球》日本武士被韓國隊追平收和局 總教練井端弘和：「進攻方面還需要檢討」
2025日本武士強化試合第二戰，今天（16日）韓國隊在後段靠著2發陽春砲，最終以7比7和日本隊握手言和。賽後日本隊總教練井端弘和談起此役，他表示：「進攻方面還是需要列為課題來檢討。」Yahoo奇摩運動 ・ 12 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 1 小時前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 1 天前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
跌到被熔斷、臨床二期未達標 安成生技股價暴跌逾六成 宣告今日暫停交易
興櫃公司安成生技（6610）16日召開重大訊息說明會，曝現仍在開發中、用於治療中樞神經疾病含產後憂鬱症（postpartum depression, PPD）及重度憂鬱症（MDD）的新藥NORA520之美國第二期臨床試驗，取得主要療效指標之統計數據，然因給藥組與安慰劑組之間的差異並未達到統計學顯著意義，致臨床二期未達標，利空飛來，引爆安成生技跌勢，跌幅一度放大至逾六成，因跌幅太重，一度觸發暫停交易機制。中時財經即時 ・ 1 小時前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
特斯拉搶台積先進製程產能 馬斯克快攻AI 催促交貨「更快一點」
特斯拉快攻AI，執行長馬斯克透露，他已施壓台積電與三星電子這兩家晶片製造合作夥伴，加快特斯拉AI晶片的生產速度，「對我來...聯合新聞網 ・ 4 小時前
批披薩店老闆道歉「是假的」！名醫力挺台灣遊客：永遠避開這類店
近來有16名台灣觀光客到義大利一家披薩店Pizza dal Pazzo用餐，因為只點了5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆公審，掀起軒然大波，披薩店老闆也為此道歉。對此，醫師姜冠宇認為，若老闆不滿，第一時間應該選擇溝通而非公審，直言該名老闆的道歉是假的，也會請周邊親友避開這類店家。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中風不是突然發生！「5大前兆」身體早就警告你 醫：這些症狀出現1分鐘都不能等
很多人以為中風是「說來就來」的事，但其實身體早就偷偷發出警告。只要你懂得觀察，就能提早預防、避免遺憾。 中風常見5大前兆 1、臉歪嘴斜：表情忽然不對稱，一邊臉垮下來2、單側無力：一隻手或腳沒力、舉不起來或感覺怪怪的3、說話含糊：講話變慢、咬字不清楚、甚至講不出話4、視力模糊：一邊眼睛看不清楚，或突然出現視線黑影5、頭暈嘔吐：突如其來的劇烈頭痛、暈眩或噁心感 ▲如果你或家人出現這些症狀，不要再等！馬上送醫才是關鍵。 日常這樣做 中風風險自然降 中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，中醫預防中風，重點在「養氣活血、穩定血流」。這幾點，記下來照做最實在： 1、早睡早起、避開熬夜：睡不好＝血管壓力大，容易血液黏稠2、定時喝水，不要等口渴：尤其是早上起床與睡前2小時，要補充水分幫助血液流動3、多按太陽穴、風池穴、合谷穴：放鬆頭頸壓力、幫助循環穩定 4、煮湯放點天麻＋山藥：天麻可助腦部循環，山藥養脾胃、護血管彈性5、壓力大就用拳頭按摩耳上方筋膜：筋膜放鬆，腦壓就不會一直處在臨界點 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·醫警告：「起床後這4個動作」恐害你中風與心梗！ 排便最好常春月刊 ・ 1 天前
今年秋冬最強冷空氣！週二晚間急凍「一路冷到這天」
今（16）日各地早晚仍涼；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象粉專也指出，週一起台灣北部跟東部就會變天，且這波冷空氣將會是今年秋冬以來最強的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前