民調／新竹縣藍營內鬥！陳見賢逆轉超車徐欣瑩 差距曝光

記者陳思妤／台北報導

國民黨新竹縣長提名內鬥，立委徐欣瑩與現任副縣長陳見賢協商破裂（組合圖）

國民黨新竹縣長提名內鬥，立委徐欣瑩與現任副縣長陳見賢協商破裂，將進行初選，但徐欣瑩抗議黨務不公，更揚言，若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。不過，根據《鋒燦傳媒》今（6）日公布最新民調，陳見賢支持度以41.8%超車徐欣瑩的33.6%，兩者相距8個百分比。

藍營新竹縣長提名內鬥，徐欣瑩怒喊，反對黑箱初選，直指對於中國國民黨中央及新竹縣黨部，近期擬定之新竹縣長初選「七三制」（70%民調、30%黨員投票）作業模式，以及陳見賢雖口頭請辭黨部主委，卻仍操縱黨務之不公現狀，表達嚴正抗議與憂心。

廣告 廣告

徐欣瑩認為，「自己在各項客觀媒體民調中，始終穩居領先地位」。她揚言，若黨中央執意與民意對作，徐欣瑩將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛，若體制內無法伸張正義，她將直接訴諸新竹縣民，參選到底，絕不退縮。

不過，《鋒燦傳媒》今天公布最新新竹縣長民調，國民黨內互比中，陳見賢超車徐欣瑩，以41.8%支持度贏過徐欣瑩的33.6%，兩人相差8個百分比。而和綠營可能的人選竹北市長鄭朝方互比，陳見賢支持度來到50.3%，贏過鄭朝方的31.1%共19.2%；徐欣瑩則是以43.8%的支持度略高於鄭朝方的35.9%，相差只有7.9%。

此次民調針對陳見賢、徐欣瑩、鄭朝方等3位新竹縣長可能參選人所公布的首波「2026新竹縣長初選民調」是由《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行。民調採用家用電話訪問（以電話資料庫系統隨機抽樣），訪問時間為2026年2月2日、4日、5日（共3日），調查對象為戶籍設在新竹縣且年滿20歲的新竹縣民，實際完成之有效樣本數為1072，在信心水準訂為95%下，抽樣誤差約為±2.99%，並依性別、年齡、行政區人口比例結構進行加權。

更多三立新聞網報導

揭2026國民黨「2縣市」危機！媒體人：問題大了

新竹縣長提名內鬨！前藍委林為洲點名陳見賢轟：史無前例的邪惡初選

國民黨新竹縣初選採73制 徐欣瑩：恐因黑金一屍五命

藍營地方選舉大亂鬥！鄭麗文協調失靈？尚毅夫爆：根本沒籌碼勸退派系

