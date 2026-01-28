民調》新竹縣長藍綠對決 鄭朝方對上國民黨「這人」領先2.6％

「全國公信力民調公司」28日公布新竹縣長選舉民調結果。 圖：全國公信力民調公司提供

[Newtalk新聞] 新竹縣長選舉將在年底登場，民進黨方面傳出有意徵召竹北市長鄭朝方出征；國民黨方面則有立委徐欣瑩、以及新竹縣副縣長陳見賢爭取提名。「全國公信力民調公司」今（28）日公布新竹縣長民調，分別以徐欣瑩、陳見賢、以及可能的對手鄭朝方3人進行調查。其中，在藍綠對決下，如果國民黨派出陳見賢對上民進黨可能的鄭朝方，那麼鄭朝方將以將以36.1%支持度，領先陳見賢33.5%支持度。

在藍綠對決民調中，如果國民黨由徐欣瑩對上民進黨的鄭朝方，徐欣瑩獲得39.3%支持度，領線鄭朝方33.8%支持度5.5個百分點。但如果國民黨是由陳見賢對上民進黨鄭朝方，那麼鄭朝方將以36.1%支持度，領先陳見賢33.5%支持度2.6個百分點。

廣告 廣告

地方政壇人士分析指出，新竹縣的政治版圖並非藍綠壁壘分明，尤其竹北市與周邊鄉鎮的選民結構相當多元；隨著中間選民與年輕族群比例逐年攀升，選戰中往往更看重候選人的整體形象、整合能力與跨陣營的吸引力，而非單一政黨標籤。從這個角度來看，徐欣瑩能在藍綠對決中建立領先優勢，顯示其個人條件與政治能量具有一定程度的外溢與擴張性。

在三腳督民調中，徐欣瑩以32%支持度，領先鄭朝方30.7%支持度、以及陳見賢17.5%支持度。其中，徐欣瑩與鄭朝方差距仍在誤差範圍之內，但很明顯壓制同黨對手陳見賢14.5百分點。而徐欣瑩仍能守住第一，顯示其基本盤較為穩固，也具備一定吸納中間選民的能力。

在國民黨內互比民調中，徐欣瑩支持度高達43.6%，大幅領先陳見賢的26.0%。 圖：全國公信力民調公司提供

在國民黨內互比民調中，徐欣瑩支持度高達43.6%，大幅領先陳見賢的26.0%，差距達17.6個百分點。

而交叉分析發現，徐欣瑩支持結構不僅來自藍營傳統支持者，還包括民眾黨支持者。在民眾黨受訪者中，徐欣瑩對上鄭朝方時達58.0%，在與陳見賢的黨內對比中更高達75.4%。

這份民調於1月24日至26日進行，調查對象為戶籍設於新竹縣、年滿20歲的民眾，共取得有效樣本1,074份；在95%信心水準下，抽樣誤差不超過正負2.99%，並已依性別、年齡、教育程度及行政區進行加權處理。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

新北市長人選基層等到焦慮 國民黨：農曆年前一定有結果

Uber加入好孕專車！被問生四寶使用服務？蔣萬安回「要問老闆」