民調／施政滿意度出爐！陳其邁市長67％創新高 高雄人點出關鍵原因

政治中心／李紹宏報導

高雄市近來因國際巨星的接力演唱會，例如BLACKPINK和TWICE演唱會等，市民對此反響熱烈，也讓市長陳其邁的競選承諾「每個週末都來高雄聽演唱會」成真，獲得讚譽。根據《TVBS》最新民調，67％的高雄市民對陳其邁的施政表現表示滿意，創新高點，並認為市府推動的「演唱會經濟」有助於提升城市經濟發展，顯示出市民對市政運作的高度支持。

高雄市長陳其邁的施政滿意度創新高。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

根據《TVBS》民調中心最新數據顯示，高雄市長陳其邁的施政表現獲得高度肯定，滿意度攀升至 67％（包含「非常滿意」36％及「還算滿意」31％），刷新其連任後的滿意度紀錄，較前次調查微幅成長2個百分點。

針對高雄市政府近年力推的「演唱會經濟」，民調結果顯示高達71％的市民持正面態度，認為引進國際知名團體演出，對帶動地方經濟有實質助益。僅有16％的民眾對此成效存疑，另有13％受訪者不具特定意見。

【執行方法與抽樣說明】

調查機構：TVBS民意調查中心

調查時間：114年12月22日至29日（18:30–22:00）

調查對象：20歲以上高雄市民

有效樣本：成功訪問998位（總接觸1236位，拒訪238位）

抽樣誤差：在95％信心水準下，誤差為±3.1個百分點

抽樣方法：電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問

加權處理：依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權

經費來源：TVBS

