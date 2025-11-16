民調／明年國防預算創新高「近5成民眾認同」 更有可觀藍白支持者力挺

明年國防支出高達9495億元，創下歷史新高。台灣民意基金會今（16日）公布最新民調，有49.4％民眾贊成、39.7％民眾不贊成，贊成比不贊成多了9.7個百分點。（示意圖／翻攝自國防部臉書）

明年國防支出高達9495億元，較今年大幅增加1768億，占GDP3.32％，創下歷史新高。台灣民意基金會今（16日）公布最新民調，有49.4％民眾贊成、39.7％民眾不贊成，贊成比不贊成多了9.7個百分點；且意外的是，其中國民黨與民眾黨都有可觀支持者力挺創下新高的國防預算。

台灣民意基金會今公布「國人對2026超高國防預算的態度」即時民調，結果為23.2％非常贊成，26.2％還算贊成；19.6％不太贊成，20.1％一點也不贊成，6.4％沒意見，4.5％不知道。亦即最新民意顯示，20歲以上台灣人對於賴政府2026年國防預算編列9495億元、佔全年GDP3.32％一事，有4成9贊成，近4成不贊成，贊成比不贊成多9.7個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆說，這項民調透露出微妙訊息，就是多數國人願意為提升台灣自我防衛能力，支持2026年超高國防預算，顯示賴政府這項新國防政策已擁有可觀的民意基礎，但可能遭遇的阻力也不小。當中共大軍頻頻壓境，美國川普政府不滿台灣國防支出長期偏低時，台灣人心似已做好應變的準備。

而進一步分析，有5點值得注意。首先從年齡層看，除了55至64歲外，每個年齡層都呈現多數或一面倒地贊成；第二，從教育背景看，除專科教育程度者外，其他教育程度者皆呈現多數或一面倒地贊成；第三，從職業背景看，除退休人員外，不分行業或階級都呈現多數或一面倒地贊成。

第四，從政黨支持傾向看，執政黨與在野黨支持者在這項議題立場上涇渭分明，但游盈隆指出，因國民黨與民眾黨都有可觀的支持者力挺這項超高國防預算，使得這項創歷史新高的國防預算獲得全國近五成的支持。具體而言，民進黨支持者中有8成3贊成，1成不贊成；國民黨支持者有2成5贊成，6成7不贊成；民眾黨支持者有3成4贊成，6成3不贊成；中性選民有4成1贊成，3成8不贊成。

最後從傳統地緣政治觀點看，全國若分成七大塊，除了基宜花東金馬之外，各地都出現多數或一面倒贊成。該問卷由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；並委託山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間為11月10至12日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70％，手機30％。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源則為台灣民意教育基金會。



