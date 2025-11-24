民調／最新施政滿意度出爐！26.8%滿意 45％認同台灣積極與美國建交

記者詹宜庭／台北報導

台灣獨立建國聯盟今（24日）公布最新國家認同民調，根據數據結果，在施政滿意度部分，26.8%滿意（非常滿意12.5%、還算滿意14.3％），37.7％普通，35.6%不滿意（非常不滿意20.1%、不太滿意15.5%）。針對政府應不應該積極推動和美國建交？有45.0%認為應該（非常應該25.3%、還算應該19.7％），32.5%普通，22.5％不應該（非常不應該11.3%、不太應該11.2％）。

台灣獨立建國聯盟針對「國家認同」進行調查，在政黨傾向部分，結果顯示，國人傾向支持民進黨比例31.4%最高，國民黨23.4%次之，民眾黨13.4％第三；若回答民進黨、國民黨以外之政黨者，續問其藍綠光譜，整體而言，國人政黨色彩傾向泛綠比例高於泛藍。施政滿意度部分，26.8%滿意（非常滿意12.5%、還算滿意14.3％），37.7％普通，35.6%不滿意（非常不滿意20.1%、不太滿意15.5%）。

問卷題目問及「請問您認為政府應不應該積極推動和美國建交？1到5分您會給幾分？分數越高表示越應該積極推動」，有45.0%認為應該（非常應該25.3%、還算應該19.7％），32.5%普通，22.5％不應該（非常不應該11.3%、不太應該11.2％）。問卷題目也問及「如果要參加國際組織的時，請問您贊不贊成用台灣的名義參加？1到5分您會給幾分？分數越高表示越贊成」，有63.2％贊成（非常贊成45.0%、還算贊成18.2%），普通19.3％，17.5％不贊成（非常不贊成10.6%、不太贊成6.8%）。

台灣獨立建國聯盟調查「政府應不應該積極推動和美國建交」民調。（圖／台灣獨立建國聯盟提供）

民調也詢問「請問您同不同意和美國建立軍事同盟，互相協助？1到5分您會給幾分？分數越高表示越同意」，有56.9%同意（非常同意37.8%、還算同意19.1％），普通24.9%，18.2%不同意（非常不同意10.7%、不太同意7.4%）。

本次調查委託台灣安保協會，由山水民意研究股份有限公司執行，訪問期間是2025年11月17日至19日；對象以全國年滿15歲以上民眾；抽樣方法為市話與手機並用，市話以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，尾2碼隨機方式抽出；手機則以各行動電信業者核配字首，尾5碼亂數隨機抽出。有效樣本1,077人，加權前家戶536份、手機541份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點，並依內政部最新人口統計進行地區、性別、年齡層、學歷加權，以符合母體結構。

