民調》 民進黨台北市長黨內互比 王世堅以47%輾壓吳怡農、吳思瑤

王世堅民調以47.1%的支持度大幅領先，輾壓吳怡農的17.6%與吳思瑤的11.1%。 圖：《短新聞》提供

[Newtalk新聞] 隨著明年地方選舉逼近，各政黨積極布局。其中，民進黨在台北市部分已有壯闊台灣創辦人吳怡農表態爭取市長提名。《短新聞》今（25）日公布民進黨內潛在人選吳怡農、立委吳思瑤與王世堅的「互比式民調」。結果顯示，「扶龍王」王世堅以 47.1% 支持度大幅領先，遠高於吳怡農的 17.6% 與吳思瑤的 11.1%，在黨內支持度上呈現明顯優勢。

根據《短新聞》最新民調，王世堅在 30 至 39 歲青壯族群的支持度高達 64.3%，在 50 至 59 歲族群也超過五成；至於 20 至 29 歲選民中，王世堅雖以 37.2% 居首，但吳怡農以 29.6%緊追在後，顯示兩人在年輕族群的差距相對較小。

廣告 廣告

從行政區分布來看，王世堅在中正區與中山區都取得過半支持，明顯領先吳怡農與吳思瑤；即便是在相對弱勢的內湖區，他仍以 33.0% 的支持度保持領先。

此一民調委由循證民調有限公司執行，執行日期為11月17日至19日，採家用電話進行系統隨機抽樣。完成樣本數為1077份（95%信心水準下，抽樣誤差為±2.99%），並依人口資料，針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行加權。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

對 2026 藍白合作持保留態度 蔡壁如：地方選舉應以實力為原則

看不慣批評高市早苗 凌濤開罵馬英九、洪秀柱：為何要罵關心台灣的日本