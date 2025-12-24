民調／民進黨35.3%第一！國民黨慘跌「這比例」藍白加總結果驚人

政治中心／巫旻璇報導

近期國內政局動盪，隨著朝野對立加劇，在野陣營甚至提出彈劾總統賴清德的主張，引發社會高度關注。在此背景下，民眾對三大政黨的認同度也產生變化。根據《震傳媒》今（24日）公布的最新民調，民進黨以 35.3% 的支持度穩居第一；值得注意的是，即便將國民黨20.1%與民眾黨14.8%的支持度相加共 34.9%，仍未能超越民進黨單一政黨的領先優勢。

根據《震傳媒》報導，調查結果顯示，政黨支持度方面，民進黨以35.3%居首，國民黨為20.1%，民眾黨14.8%，時代力量2.6%，其他政黨5.3%，另有24.5%的受訪者表示不偏向任何政黨，若聚焦藍、綠、白三大政黨的相互比較，即便將國民黨20.1%與民眾黨14.8%的支持度加總，結果僅為 34.9%，依然無法超越民進黨單一政黨的 35.3%。此外，與前次調查進行趨勢比對可見，認同民進黨的比例下滑1.8%，國民黨減少2.2%，民眾黨則逆勢成長1.4%。若以陣營區分，泛綠支持度下降1.5%，泛藍亦減少1.3%，整體藍綠陣營認同度皆呈現下修走勢。

廣告 廣告





最新民調／民進黨35.3%第一！國民黨慘跌剩「這比例」藍白加總結果超驚人

總統信任度調查方面，最新民調顯示，47.2%的受訪者表示信任賴清德總統。（圖／民視新聞）









總統信任度調查方面，最新民調顯示，47.2%的受訪者表示信任賴清德總統，44.2%則表示不信任。進一步交叉分析發現，政黨支持者間呈現明顯差異，其中，88.8%的民進黨支持者對賴總統表達信任；相對地，國民黨支持者中有83.7%、民眾黨支持者中有85.6%表示不信任。不偏向任何政黨的受訪者則有33.1%表示信任、44.0%不信任，另有22.9%未表態。若以六都比較，台北市的不信任比例最高，達54.0%；台南市則以64.5%的信任度居六都之冠。

本次民調由震傳媒出資，委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2025年11月24日至25日，調查對象為全國年滿20歲民眾。採用CATI電腦輔助電話訪問系統進行，家戶電話以住宅用戶為抽樣架構，採系統抽樣加尾碼隨機方式；手機樣本則依NCC公布之電信字首，隨機抽取後五碼。樣本完成數共1,077份（加權前家戶536份、手機541份），並依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±2.99個百分點。

原文出處：最新民調／民進黨35.3%第一！國民黨慘跌剩「這比例」藍白加總結果超驚人

更多民視新聞報導

割喉案乾哥判12年「8字恐嚇」！死者家屬崩潰地址遭曝：我會被殺

懶理炎上…狄鶯證實孫安佐離台！突上傳「1片」網看傻：台灣怎麼了

割喉案乾哥「大搖大擺」走進法庭！1原因「免繳裁判費」由全民買單

