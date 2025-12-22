民調／破5成！53.7%民眾「不支持」藍白封殺1.25兆國防預算

記者陳思妤／台北報導

總統賴清德宣布要投入8年1.25兆國防特別預算，但在立法院程序委員會就遭到國民黨、民眾黨聯手封殺，連美國在台協會（AIT）處長谷立言都出面表態，當預算案進入立法院的預算審查階段，他願意回答立委們的問題。台灣民意基金會今（22）日公布最新民調，有高達53.7%的民眾不樂見國防特別預算被立法院擱置。

賴清德宣布，預計在2026年至2033年，投入1.25兆經費，打造「台灣之盾」，並引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系，以及提升國防自主，壯大國防產業。然而，藍白在立法院程序委員會就聯手封殺。

賴清德日前喊話，中國不僅威脅台灣，也施加壓力脅迫周邊國家，在這樣的情況下，我們必須保護台灣安全，也有責任維護區域穩定，必須提高國防力量、增加國防預算，希望在野黨、立法院都應該理性、務實地面對國防特別預算。美國在台協會（AIT）處長谷立言也表態，當預算案進入立法院的預算審查階段，他願意回答立委們的問題。

台灣民意基金會今天公布最新民調，題目為，「為因應中國對台軍事威脅，並回應美國期待，賴政府11月27日提出未來八年將投入1.25兆特別預算以強化國防。但這項法案最近在立法院被在野黨兩度封殺（暫緩列案）。您是否樂見這樣的結果？」

民調結果為，16%非常樂見、14.2%還算樂見、26.9%不太樂見、26.8%一點也不樂見、10.5%沒意見、5.6%不知道或拒答。也就是指，二十歲以上台灣人，三成樂見1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案，五成四不樂見，不樂見者比樂見者多23.5個百分點。

高達53.7%的民眾不樂見國防特別預算被立法院擱置（圖／台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達一個清楚的訊息，那就是，明顯過半數國人憂心中國軍事威脅和美國對台期待落空，不樂見8年1.25兆國防特別預算計畫未經國會討論即破局。

而從年齡來看，各年齡層都呈現過半數或多數不樂見1.25 兆國防特別預算遭立院暫緩列案。各教育類別也都呈現一面倒不樂見1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案。

在政黨支持傾向則有較大分歧，民進黨支持者，5.6%樂見，八成七不樂見；國民黨支持者，五成二樂見，三成三不樂見；民眾黨支持者，五成九樂見，二成九不樂見；中性選民，三成二樂見，三成三不樂見。由此可見，即便是在野兩黨支持者，對八年1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案一事，看法略顯分歧，各自都有三成上下不樂見的狀況。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年12月15-17日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame randomsampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

