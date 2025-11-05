民調／藍白反年改！民進黨曝近6成民眾支持年改：藍支持者僅40％反對

記者楊士誼／台北報導

在野黨欲停止年改，民進黨立院黨團今（5）日公布最新民調指出，有55.4％民眾認為要繼續年改，僅28.1％認為要停止；而藍營稱年改導致報考公教人數下降，僅35.4％民眾同意、55.5％民眾反對。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤痛斥，藍白沒人詳讀過年改精算報告，以至於在質詢時扯吳音寧、能源政策等，黨團會持續理性論述，且民意也表達年改應該繼續。

黨團總召鍾佳濱指出，民意支持政府維持繼續調降所得替代率，民意也對於公教退休遠勝勞工的現況不接受，而當問完所有問題後再次問民眾意見，發現只要對年改越瞭解就會越支持。國民黨支持者也有46％支持繼續年改，一向強調世代正義的民眾黨也只有39%認為要停止年改，社會上認為要維持年改的才是多數。他表示，國民黨維持少數人的既得利益，人民都看在眼裡，藍白雖然在國會佔有多數，但要整個社會付出代價。

吳思瑤指出，民調問「年改應該繼續或停止？」有55.4％民眾認為要繼續，僅28.1％認為要停止、16.5％民眾沒意見；民調接續問道「是否同意『物價上漲，應該停砍公教所得替代率』的說法？」40％民眾同意，50.7％民眾不同意這樣的主張，僅9.3％沒意見。民調也詢問「有人主張『年金砍太兇，造成高普考、教師人數減少，應該停砍公教所得替代率』，是否同意？」僅35.4％民眾同意、55.5％反對、9.2％沒有意見。

吳思瑤續指，民調也問及「公教月領退休金平均5.5至5.8萬，勞退每月平均2.5萬、老農年金每月8千元、國民年金每月約領4千元，有人認為『年金制度面臨行業不均問題』，能否接受這現況？」結果顯示60.4％民眾認為行業間存在不均等情形，32.7％民眾能夠接受此情形、7％民眾則無意見；所有問題問畢，民調最後再問「年改是否要繼續或停止？」結果顯示59.7％民眾支持年改持續進行、31.7％認為要停止、8.7％沒意見。

吳思瑤表示，年改會造成「重退休輕現職、重公教輕勞工、年金缺口全民承擔」三大不公平，而民意幾乎是2比1的力挺年改。她也遺憾在野黨不做功課，竟沒人詳讀過年改精算報告，以至於上午在委員會討論時，充斥空泛的形容詞與不理性的政治性言論，甚至顧左右而言他。她批評，如羅智強發言時痛罵吳音寧、張啟楷還罵能源政策，這和年改有何關係？而吳宗憲更說年改喊卡，退休人員會繳不起房貸，退休金制度是為了讓人繳房貸，還是維持生活？她強調，黨團會持續理性論述主張，民意也告訴黨團，年改要繼續。

本民調由民進黨進行調查，調查日期為今年10月27日到10月29日，樣本數共1079份，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0％；該民調訪問對象則為我國20歲以上具有投票權的公民，並依年齡、性別、戶籍（內政部今年一月所公布人口統計資料）進行加權。

民進黨立院黨團公布最新民調，顯示近六成民眾支持年改繼續進行。（圖／吳思瑤提供）

