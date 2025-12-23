民調／藍白合還是輸！民進黨支持度暴增穩居第一大黨 國民黨慘跌5.2％
記者陳思妤／台北報導
台灣民意基金會今（23）日公布最新民調，在政黨支持傾向方面，民進黨支持度暴增7.3個百分點以38.4%穩居第一大黨，領先第二名的國民黨17.8個百分點，且國民黨20.6%加上民眾黨16.7%，「藍白合」還是比民進黨少了1.1%。
台灣民意基金會今天公布最新民調，題目為，「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨…等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」民調結果發現，38.4%民主進步黨、20.6%中國國民黨、16.7%台灣民眾黨、1.6%其他政黨合計、22.2%沒特別支持哪一個政黨、0.4%不知道。也就是說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成八支持民進黨，二成一支持國民黨，一成七支持民眾黨，其他小黨合計1.6%，二成二中性選民。
台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，「民進黨以三成八穩居台灣第一大黨」，領先居次的國民黨17.8個百分點，而國民黨又以3.9個百分點領先居第三的民眾黨
此外，游盈隆指出，「與上個月相比，台灣人政黨支持傾向出現巨大變化」，民進黨支持者暴增7.3個百分點；國民黨支持者銳減5.2個百分點，民眾黨支持者增加2個百分點，中性選民下滑2.5個百分點。也就是說，2025年底，藍白支持者總數比綠支持者總數還少1.1個百分點，這與上個月藍白加起來尚領先綠9.4個百分點相比，無疑是一個戲劇性的大轉變，也為2026 年地方大選帶來新的變數與想像。
游盈隆進一步分析藍綠白的變化，在民進黨方面，他認為，大罷免風暴已漸平息，民進黨傳統支持者重新歸隊，且過去一個月朝野強烈衝突來到新高點，傳統支持者因危機意識深重再度集結，力抗藍白聯軍；而國民黨支持度長期趨勢維持在20%左右，而且起伏較大，12月國民黨支持度重挫5.2個百分點，恐怕和倉促強推停砍公教年金修法通過，引起社會反彈有關；此外，有關立院兩度擱置1.25兆國防特別預算，引起社會疑慮，甚至藍白內部都出現三成支持者不樂見的狀況，也是支持度流失的可能因素之一。
民眾黨方面，游盈隆直指，「小草送暖，別有一番滋味」。他說，自去年8月民眾黨因政治獻金案及前主席柯文哲捲入京華城案，支持度嚴重流失。最低跌到2025年7月只剩11.5%，與全盛時期2023年11月飆到25%相比，有天壤之別。如今柯文哲所涉司法案件即將辯論終結，明年3月26日台北地院判決將出爐，此刻政黨支持度回升到16.7%，創下2024年5月以來新高。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設 計、電話訪談、資料清理與統計分析。
訪問期間是2025 年 12 月 15-17 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約 正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。
