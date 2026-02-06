民調／「藍白合」新竹市奏效！？高虹安獲5成支持度 贏過可能對手

政治中心／綜合報導

年底九合一選舉，國民黨將不推出新竹市長人選，禮讓現任市長高虹安，雖然高在退出民眾黨後，未表態是否再回白營，不過，新竹市長已被外界視為「藍白合」示範區。民進黨尚未決定提名人選，但選過竹市立委的陽明交大教授林志潔是人選之一，另外也傳出時代力量黨主席王婉諭有意投入。而據《TVBS民調中心》最新調查顯示，無論高虹安與林志潔兩人對決，還是「三腳督」的高虹安、林志潔與王婉諭情況，高虹安皆能拿下五成左右支持度。

當高虹安與林志潔兩人對決時，民調顯示，有50%新竹市民支持高虹安，28%民眾支持林志潔，兩人 差距超過兩成，另外22%尚未決定。

交叉分析發現，各年齡層支持高虹安的比例皆高於林志潔，40-49歲及50-59歲民眾支持高虹安的比例最高，超過五成五，與林志潔兩成五左右的支持度差距約三成；20-29歲及60歲以上民眾支持高虹安的比例也在五成上下，支持林志潔的比例略低於三成，30-39歲支持高虹安的比例最低為42%，但仍高於32%支持林志潔，26%沒有意見。

政黨傾向方面，民進黨支持者有83%支持林志潔，國民黨支持者有84%支持高虹安，民眾黨支持者有96%支持高虹安，中立選民支持高虹安的比例為38%，領先林志潔的16%，但尚有46%表示尚未決定。2022年新竹市長選舉投票給高虹安的民眾，有86%仍支持高虹安，投票給沈慧虹的民眾，有85%支持林志潔 投票給林耕仁的民眾，有62%支持高虹安，僅19%支持林志潔。

如果時代力量黨主席王婉諭投投入竹市長選戰，民調結果顯示，高虹安仍獲得近半數48%新竹市民支持，林志潔支持度為25%，王婉諭支持度僅6%，另有20%未表態。顯示目前王婉諭是否參選，對整體選情影響可能不大。

對於民調，林志潔回應表示，因民調做法與對比方式比較特殊，不知道為何並無看到有高市長對應王主席的比較，且未表態的市民也多達25%。本人作為市民，尊重各民調公司也尊重新竹市民的意願，希望高市長能好好專心市政建設，落實承諾。至於民進黨部分，我們一定會推選對新竹最有規劃願景，也最有戰力的候選人，團結台派朋友們，來爭取市民的認同。

這次調查是TVBS民意調查中心於115年1月29日至2月4日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,134位20歲以上新竹市民，其中拒訪為181位，拒訪率為16.0%，最後成功訪問有效樣本953位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

