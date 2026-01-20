民調／藍白新北派誰？李四川支持度44% 輾壓黃國昌18%、劉和然7%

記者陳思妤／台北報導

民進黨已經確定由立委蘇巧慧出戰年底新北市長選戰，藍白潛在人選則有民眾黨主席黃國昌、台北市副市長李四川以及新北市副市長劉和然。TVBS民調中心今（20）日公布最新民調，藍白3人的支持度中，李四川以44%，輾壓黃國昌的18%、劉和然的7%。

國民黨主席鄭麗文表態，新北市長人選不用初選，是用協調的方式，目標是在農曆年前完成新北市長的提名。她也指出，民眾黨已有規劃人選的縣市，國民黨會先完成提名，再與民眾黨協調共推一組候選人，國民黨的作業將會按照既定時程一步步推進，目前沒有問題。

根據TVBS民調中心最新調查結果，在李四川、劉和然、黃國昌三位人選中，李四川支持度明顯領先，有高達44％新北市民支持李四川擔任新北市長，支持黃國昌的只有18%，另有7％支持劉和然，還有32％民眾沒有意見。

對於民調結果，劉和然表示，每一份民調都尊重，每一個數字都是提醒，也是鼓勵，他會持續拚，讓新北繼續向前。

此次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,216位20歲以上新北市民，其中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

