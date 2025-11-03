民調＋街訪！陳亭妃聲勢領先台南戰局 被視為民進黨守住南台灣最強王牌





[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

YouTube頻道「南部的眼睛百姓的聲音」《QTV來街訪》近日公布第二波街訪結果，隨機詢問民眾「2026台南市長支持誰」，陳亭妃再度奪下最高支持，明顯領先同黨競爭者及藍營對手。值得關注的是，這項接地氣的街訪結果，與近期多家專業機構公布的電話民調趨勢高度一致，顯示無論在「市井民意」還是「科學測量」中，陳亭妃均獲優勢聲勢，已逐漸浮現民進黨最具勝選實力的人選輪廓。

台南在地受訪者對賴清德「當頭棒喝」一問。（圖／翻攝自YouTube頻道「南部的眼睛百姓的聲音」）

2026年台南市長選戰未演先熱，民進黨黨內提名布局備受關注，YouTube頻道「南部的眼睛百姓的聲音」製作的「QTV來街訪」節目第二次針對「2026年台南市長你選誰」進行街訪，不同的是，這次題目中除了原有的擬參選人立法委員陳亭妃、林俊憲、謝龍介外，也因為前立法委員陳以信宣布參選而將其列入。

在街頭訪問中，受訪市民普遍提到陳亭妃長期勤走基層、能見度高、服務穩健，「平常就看得到、做事認真」是最常被提及的評價。有鄉親直言：「我們鄉下大家都說她好，她真的有在做事。」也有人語帶擔憂地表示，「如果黨不是提她，那就不要了」，反映部分綠營支持者已把「最能贏」視為關鍵考量，也顯示台南市民對執政延續與整體大局的重視。

南部在地的自媒體QTV針對2026年台南市長擬參選人陳亭妃、林俊憲、謝龍介、陳以信進行街訪。（圖／翻攝自陳亭妃、林俊憲、謝龍介、陳以信臉書）

相比之下，支持國民黨謝龍介的受訪者則多聚焦其議題聲量與風災時的能見度，認為「敢講、敢衝」是優勢，但也有市民坦言「聲量是一回事，能不能當好市長是另一件事」。支持林俊憲的市民則以派系背景、形象特質作為考量，部分受訪者更以「看起來比較有贏面」為理由，但也坦言「選舉時才看到人」是疑慮來源。

地方政治觀察人士指出，台南不只是六都之一，更是南部綠營票倉核心地帶。「台南這一戰，不只是市長選舉，更是2028總統大選的提前定錨。」觀察人士表示，台南民眾在意的不僅是市政續航力，也在看誰能穩住綠營盤勢、避免南部裂縫擴大，確保執政團隊的正當性與推動能量。他分析，陳亭妃27年基層經營的厚度、跨族群吸納能力、穩定市政延續性，正是選民認為她能代表民進黨的關鍵。

「守住台南，就是守住國政節奏。」地方人士指出，民進黨是否推出最能強化盤勢、吸引中間選民的人選，將影響2026地方選舉氛圍，甚至牽動2028總統選情布局。從民調到街頭訪談，民意已逐漸形成期待：「穩健、有戰力、做得見、守得住」的候選人，更能為台南與中央帶來信心與穩定。

在台南，勝選不只是地方光榮，更是一份國家戰略責任，民意已經發出訊號，下一步就看黨中央如何回應基層期待，凝聚最堅實的勝選隊伍，唯有推派最能勝選、最能守住基本盤的人選，才能為2028全國政治氛圍奠下基礎。

