民調／賴清德聲望上揚5.5個百分點 游盈隆：民意支持度正顯著回升中

台灣民意基金會今（23）日公布最新民調，賴清德的聲望獲得43.4%，不贊同獲得48.6%。民調顯示，和上個月相比，「總統職務表現贊同率」（ Presidential Job Approval Rating），上揚 5.5 個百分點；同時，「總統職務表現不贊同率」（ Presidential Job Disapproval Rating）， 下降1.6 個百分點。這一來一往，使得不贊同他國家領導方式的人比贊同的人只多5.2 個百分點，和上個月相比縮小6.8個百分點。這意味賴總統過去一個月的施政作為獲得民意正面回應，整體民意支持度正顯著回升中，儘管不贊同他施政作為的人仍明顯居多數。

台灣民意基金會今天公布表十二月全國性民調報告，主題是「台灣人眼中的民主進步黨」，民調詢問，「賴清德總統上任已一年七個月，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家 大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：16.4%非常贊同，27%還算贊同， 21%不太贊同，27.6%一點也不贊同，6.3%沒意見，1.8%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成三基本上贊同賴清德總統處理國家大事的方式， 四成九不贊同。不贊同比贊同多5.2個百分點。 這項發現傳達了一個訊息，那就是，賴清德總統的聲望正明顯恢復中，儘管仍未脫離執政困境。

游盈隆指出，當賴清德總統聲望明顯回升時，有一個現象值得注意，那就是，非常贊同他領導國家方式的人陡增6.2個百分點，非常不贊同的人也上升1.9個百分點；同時，還算贊同 人下降0.7個百分點，不太贊同的人下降3.5個百分點。整體來說，對賴總統領導國家的方式，贊同與不贊同兩邊強硬派都有增強的跡象，而溫和派則有減弱的態勢。換言 之，大罷免風暴平息四個月後，國內政治兩極化的態勢有死灰復燃的跡象。

游盈隆並指出，此外，回顧過去一個多月，可以發現一個簡單的事實，賴清德總統很罕見地強勢出 擊，由外而內，火力全開，聚焦國內外最關注的台灣重大議題，表明其政策、態度與立 場，試圖奪回已失去的「政治議程設定權」（Political Agenda Setting Power）。試舉其 中犖犖大者。

游盈隆分析，11 月26日，大陣仗召開國家安全高層會議後記者會，針對中國2027「武統台灣」 的侵略性軍事行動，宣布未來八年將投入1兆2500億元新台幣，來建構「台灣之盾」等先進防衛作戰體系，全力守護民主台灣。同日，美國華盛頓郵報刊出賴總統以「我將 提升國防預算以捍衛我們的民主」為題的投書，文中特別引用美國總統川普以「實力帶來和平」（peace through strength）的理念，強調台灣強化自我防衛能力的決心。

游盈隆表示，12 月4日，他接受紐約時報「交易簿高峰會」（DealBook Summit）視訊專訪，回 應知名主持人索爾金（Andrew Ross Sorkin）一連串有關中國可能侵略台灣的計畫、美 國川普總統是否可能協防台灣、美台貿易與合作的相關問題，藉由重要國際媒體傳播， 完整說明台灣政府的因應態度、立場和準備。

游盈隆並表示，賴清德這樣的強勢出擊顯然發揮了可觀的作用，出口轉內銷，吸引國人注意力，聚 焦在對賴政府有利的兩岸、國防、外交、國安、經貿等議題，避免被國會在野多數力量 牽著鼻子走。

游盈隆指出，對內，面對立院藍白主導的多項法案，賴清德總統近期態度更趨強硬，有些法案勉 強接受，如公投綁大選，按時公佈施行，有些法案如在野版本的財劃法修正案，則被迫 選擇與行政院站在一起，「不副署、不公布、不執行」。他直接走上第一線，面對在野勢 力。如此一來，勢必引爆行政與立法兩權更強烈的衝突，自然也帶動朝野雙方陣營支持 者的對立、凝聚和集結。

他分析，一言以蔽之，賴清德總統聲望顯著回溫有兩個重要背景，一個是經過四個月，大罷免風暴已漸平息，社會與人民的怨氣已漸消退；另一個是，行政與立法兩權衝突再起， 綠營傳統支持者重新回流、歸隊，再次集結。

說，的確，從長期趨勢看，賴清德上任一年七個月，過去六個月他聲望急速走下波，民怨急遽升溫，反對聲浪高漲。一言以蔽之，他已陷入執政困境一連六個月，還沒能走出來。大罷免大失敗無疑是造成此一現象的單一最重要因素。但時間可以療傷，當時間慢 慢過去，加上賴總統在過去一個月強勢出擊，民意支持度也跟著明顯爬升。惟，何時能夠完全脫離執政困境？從目前各種跡象看來，仍是一個問號。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設 計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025 年 12 月 15-17 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%， 手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約 正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權， 以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

