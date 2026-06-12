民調：賴瑞隆領先近18個百分點 高雄市長選情差距擴大

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高雄市長選舉民調出爐：綠營賴瑞隆支持度46.2%，大幅領先國民黨候選人柯志恩的28.4%。（圖／新台灣國策智庫提供）

距離高雄市長選舉仍有一段時間，最新民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆以46.2%的支持度領先國民黨參選人柯志恩28.4%，雙方差距達17.8個百分點；在當選看好度及個人評價等指標上，賴瑞隆同樣占優勢，反映綠營在高雄仍維持穩固基本盤。

新台灣國策智庫民調中心12日公布最新高雄市長選情調查結果。在支持度方面，賴瑞隆獲得46.2%受訪者支持，柯志恩為28.4%，另有25.4%尚未決定投票意向。若以當選可能性來看，53.6%受訪者看好賴瑞隆勝選，明顯高於柯志恩的25.3%，另有21.1%未表態。

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調查也顯示，高雄市長陳其邁施政表現獲得76.2%市民肯定，不滿意度僅15.4%，顯示現任市府施政仍具高度支持基礎。

在政治人物好感度方面，賴瑞隆欣賞度達44.8%，不欣賞度26.1%，整體評價呈現正向；相較之下，柯志恩欣賞度35.2%，不欣賞度38.6%，負面評價略高於正面評價。

此外，受訪者對兩人立委任內表現的評價也有差距，48.0%滿意賴瑞隆的問政表現，高於柯志恩的32.4%。若從政黨認同分析，高雄市民認同民進黨者達45.7%，認同國民黨者僅15.5%，顯示藍綠基本盤仍有明顯落差，也成為此次選戰的重要結構因素。

本次調查由新台灣國策智庫民調中心執行，於6月9日至10日訪問設籍高雄市、年滿20歲民眾，共完成1094份有效樣本。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.96個百分點。調查採分層比例隨機抽樣方式，並依戶籍地、性別、年齡及教育程度進行多重加權，以提高樣本代表性。

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