民調／近5成民眾不支持「國共智庫論壇」 逾半數民眾反對阻擋軍購預算

記者盧素梅／台北報導

國共兩黨智論壇日前閉幕，中華亞太菁英協會今（10）日發布「國共智庫論壇」大體檢民意調查，結果顯示，有48％的民眾不支持，而支持的民眾僅有31.7％，顯示對於「國共智庫論壇」的舉辦，有將近過半的民眾並不認同。另外， 針對論壇中國共兩黨都強調要讓台商「重返中國」，則有過半數的52.7％民眾不表支持，僅有32.4％的民眾認同。至於國民黨在立法院不斷阻擋國防預算與軍購法案的作為，則是有54.7％的過半民眾表達反對立場，僅有34.9％的民眾表示認同。

中華亞太菁英交流協會表示，以「兩岸交流合作前瞻」為主題的國共兩黨智庫論壇2月3日上午在北京正式召開。但從該論壇籌辦、召開到達成「共同意見」，國共兩黨諸多言論與作為，引起台灣社會極大議論與爭議。本會在2月5日邀集國內兩岸學者專家舉辦「『走進中國？』--國共智庫論壇大體檢」座談會後，即綜整相關評析，進行「國共智庫論壇」大體檢民意調查，並準此發布本次民調結果。

在本次民調中，先直接詢問民眾是否支持本次「國共智庫論壇」的辦理，結果顯示有近五成48％的民眾不支持，而支持的民眾僅有31.7％，顯示對於「國共智庫論壇」的舉辦，有將近過半的民眾並不認同。

中華亞太菁英交流協會今（10）日發布「國共智庫論壇」大體檢民意調查相關料。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

其次，則是針對論壇中國共兩黨都強調要讓台商「重返中國」，更是有過半數的52.7％民眾不表支持，僅有32.4％的民眾認同，此則明確展現出民眾對於「西進中國」還是「擁抱世界」的經濟路線選擇。

中華亞太菁英交流協會今（10）日發布「國共智庫論壇」大體檢民意調查相關料。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

至於國民黨不斷強調要在「九二共識」的基礎商恢復兩岸互動，有46.1％的民眾表示反對，但也有39.9％的民眾表達支持。值得注意的是，由於本題提問並未明確提示北京的「九二共識」其是就是「一國兩制下的九二共識」，或致使部份民眾對於「九二共識」認識上的的混淆與輕忽，特別是18～24歲年輕族群，對於本題的支持更高於其他年齡層，或代表中國對於年輕族群的統戰滲透工作更為深入，其實是值得政府注意的警訊。

中華亞太菁英交流協會今（10）日發布「國共智庫論壇」大體檢民意調查相關料。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

另外，在「國共智庫論壇」後不斷傳出將要舉辦的「鄭習會」，民眾的態度則是褒貶不一：有44.4％的民眾表示不支持，但也有43.2％的民眾認同支持，也顯示民眾對於國共兩黨領導人的會晤還帶有保留遲疑的態度。

最後，則是對於國民黨在立法院不斷阻擋國防預算與軍購法案的作為，則是有54.7％的過半民眾表達反對立場，僅有34.9％的民眾表示認同，更有趣的是本題的「未表態率」是各題最低（10.4％），也突顯出了民眾對於軍購議題的關切與重視。而過半民意的反對，也凸顯出主流民意對於國眾兩黨屢屢在立院阻擋軍購預算審查的作為感到不滿。

中華亞太菁英交流協會今（10）日發布「國共智庫論壇」大體檢民意調查相關料。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

本次民調訪問於2026年2月6日至2月7日進行訪問。此次成功訪問1015位全國22縣市年滿18歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.08％。本次調查方法係以市話訪問。市話以中華電信家戶電話，依各縣市選舉人口，採分層隨機抽樣，電話號碼後兩碼隨機。加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區最新人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權（Raking）處理。

