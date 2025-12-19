民調／近5成民眾不贊成「停砍年金」！軍公教也不挺

記者陳思妤／台北報導

國民黨、民眾黨12日在人數優勢下通過「停砍年金」，公教人員所得替代率不再調降，且所得替代率認定日期回溯自2023年標準。台灣民意基金會今（19）日公布最新民調，結果顯示有高達47.6%民眾不贊成修法停砍年金。其中，軍公教人員也是不贊成者占多數，四成一贊成、四成四不贊成。

台灣民意基金會今天公布最新民調，題目為「立法院上禮拜五（12/12）三讀通過停砍公教年金，自2024年1月1日起生效，結束蔡英文時代的年金改革。一般說來，您贊不贊成這項修法？」民調結果，13.5%非常贊成、22%還算贊成、19.7%不太贊成、27.9%一點也不贊成、10%沒意見、6.8%不知道。

這也代表，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成六贊成立法院修法停砍公教年金，四成八不贊成。不贊成者比贊成者多12.2個百分點，且強烈反對者多達二成八。

對此，游盈隆指出，這項發現傳達一個清楚的訊息，那就是，明顯多數國人反對立法院倉促修法停砍公教年金，並回溯到2024年1月1日，中止蔡英文時代的年金改革。這對大力推動這項修法的藍白兩黨而言，是一個壞消息。

近5成民眾不贊成停砍年金（圖／台灣民意基金會提供）

從年齡層看，除了20-24歲外，其他年齡層皆呈現多數不贊成立法院此次修法停砍公教年金。具體地講，20-24歲，四成六贊成，二成九不贊成；25-34 歲，三成七贊成，四成九不贊成；35-44歲，三成一贊成，五成三不贊成；45-54 歲，三成九贊成，四成六不贊成；55-64歲，三成五贊成，五成二不贊成；65歲及以上，三成三贊成，四成一不贊成。

從教育背景看，每一種教育類別皆呈現明顯多數或過半數不贊成立法院此次修法停砍公教年金。從職業背景看，除農民與學生外，其他各行各業皆呈現多數反對立法院此次修法停砍公教年金；此外，值得注意的是，軍公教人員對此並無共識，甚至不贊成者略居多數，軍公教人員，四成一贊成，四成四不贊成。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者，一成五贊成，七成四不贊成；國民黨支持者，五成八贊成，三成不贊成；民眾黨支持者，五成三贊成，三成二不贊成；中性選民，三成九贊成，二成八不贊成。

台灣民意基金會也公布，對於行政院長卓榮泰不副署財劃法的最新民調，題目為「立法院最近（12/5）否決行政院所提『（在野黨版本）財政收支劃分法』覆議案。對此，行政院長卓榮泰表示，『對於（立法院）不經正常議事 程序的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。』也就是說，他將不副署、不執行這項立法院通過的法案。請問支不支持他這項作法？」 結果發現，25.5%非常支持、13.7%還算支持、18%不太支持、24.8%一點也不支持、9.1%沒意見、8.9%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成九支持卓榮泰不副署、不執行立法院財劃法修正案，四成三不支持。不支持者比支持者多3.6個百分點。

卓榮泰拒絕副署立法院財劃法修正案的民意反應 （圖／台灣民意基金會提供）

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年12月15-17日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame randomsampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

