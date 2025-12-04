民調：近5成民眾支持繼續推動年改 「小草」52％力挺

民進黨政策會執行長吳思瑤召開記者會發布年改民調結果，顯示將近5成民眾支持繼續推動。資料照，李政龍攝



國民黨和民眾黨聯手推動停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，力拼在本月三讀闖關；對此，民進黨今天（12/4）公布最新民調，顯示49％民眾支持繼續推動，民眾黨支持者更有52.7％支持持續年改，呼籲全民向選區立委表達訴求，阻止藍白強行闖關。

民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢今召開「公教年金改革議題民調」記者會，會後發布新聞稿。

吳崢表示，民進黨公布最新年金改革民調，顯示多項指標均反映社會主流民意支持改革不中斷。依民調結果，49％民眾支持繼續推動年金改革，僅 27％贊成停止改革；一旦停止改革導致退撫基金破產由全民買單，高達76.2％的民眾認為不合理，僅11.9％認為合理，顯示社會多數反對全民買單。

吳崢指出，民調中針對政府補助制度，目前公保與勞保補助差距達20倍，有67.9％民眾認為不合理；進一步依政黨屬性分析，民進黨支持者有68.5％支持繼續年改；即使國民黨支持者中，也有31.2％支持改革，值得注意的是，民眾黨支持者中更有52.7％支持持續年改，僅26.6％反對；依年齡屬性部分，30至 39歲，有54.3％支持持續改革，40至49歲則有57.7％支持年改，均明確呈現年輕世代對公平與永續制度的期待。

吳思瑤表示，2017年政府透過年改委員會耗時1年凝聚社會共識，2025年藍白卻僅用1天委員會討論便強推終止年改版本，粗暴草率，讓民主程序倒退。藍白委員更以「提前4年破產又不是40年」「吃5顆蛋變3顆」等失當言論迴避年金永續問題，完全不尊重此一重大民生議題。

吳思瑤說，民調顯示，各政黨支持者，分別有7至8成民眾不接受「破產全民買單」，顯示各政黨支持者皆認為制度不公；公教平均月退5至7萬遠高於勞保、老農、國保年金，引發剝奪感。國家撥補公保人均更為勞保20倍，是嚴重不公平。

吳思瑤強調，年金改革是世代正義、財政永續，國會責任是縮小缺口而非加速破產。呼籲全民向選區立委表達訴求，阻止藍白強行闖關；民進黨團也將全力應戰。

該民調是民進黨民調中心在11月17日至19日進行，訪問20歲以上具有投票權公民，樣本數1064個，在95％的信心水準下，抽樣誤差約為正負3個百分點。

