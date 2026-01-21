民調》近7成不認同「我是中國人」 過半反對蔣萬安出席雙城論壇

台灣勵志協會公布最新民調，近7成民意不認同「我是中國人」，過半反對蔣萬安出席雙城論壇。 圖：金大鈞／攝

[Newtalk新聞] 中共東部戰區日前於台海週邊進行軍事演習，而台北市長蔣萬安日前赴上海出席「雙城論壇」，再加上國民黨新任主席鄭麗文的「我是中國人」言論，都在兩岸關係方向上，引發社會關注。根據「台灣勵志協會」所做最新民調顯示，有55.3%民眾認為此時出席雙城論壇不適當，僅43.1%認為適當，顯示社會多數對於交流時機存有疑慮。

認為蔣萬安不適合出席「雙城論壇」的交叉分析指出，女性（58.6%）及60歲以上長者（65.7%） 認為出席雙城論壇時機不當的比例更高，顯示此議題在特定族群中反彈聲浪較為明顯。

此外，民進黨在中共軍演時提出譴責案，但國民黨、民眾黨在立法院多數否決「譴責中共軍演」相關提案，民調顯示57.8%民眾不認同立法院否決該案，高於表示認同的38.7%。進一步分析顯示，在40至49歲族群、60歲以上族群，以及傾向民進黨的民眾中，不認同立院否決譴責案的比率相對較高。

值得注意的是，即便在藍營支持者內部，也出現不同聲音。交叉分析顯示，國民黨支持者中仍有30.2%不認同藍白否決譴責中共軍演提案，顯示即便在基本盤內，對於「軍演期間不譴責」的立場仍存在保留。

另針對鄭麗文近日提出「我們都是中國人」的說法，民調顯示32.9%民眾表示認同，但66.1%表示不認同。不認同的比例以女性、20至39歲、60歲以上、國中及以下與大學及以上學歷者、傾向民進黨者，以及雲林縣、台南市、高雄市、台中市民眾較高。

本次民調由台灣勵志協會委託故鄉市場調查股份有限公司執行，調查時間為2026年1月7日至1月11日，調查對象為全國20歲以上民眾，採分層隨機抽樣，市話與手機各半，共完成1,200份有效樣本。在95%信心水準下，抽樣誤差約為±2.83個百分點。

