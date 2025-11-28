民調：逾6成憂國防安全不足、中國思想滲透 逾半厭惡政治惡鬥

台灣勵志協會今日(28日)公布11月政府施政滿意度民意調查，結果顯示施政滿意度維持在5成以上，但國防安全與中國思想滲透成為台灣社會最主要的憂慮。學者分析，民調中「國防信心」數字偏低恐削弱自我防衛意志，也反映民眾期待政府強化國安治理能力。

台灣勵志協會今日公布11月民意調查，調查內容包括對政府施政滿意度、對國防安全、經濟生活等議題的看法。調查顯示民眾對整體施政滿意度為53.5%，高於不滿意的45.8%，但在國防安全與思想滲透等議題上則普遍存在結構性憂慮，高達65%認為台灣的國防安全防備不足，且不同政黨支持者的看法高度一致。另一方面，61.7%受訪者擔憂中國思想滲透嚴重，而社群平台與網路言論被視為最主要的滲透途徑。

至於台灣民眾對於政治環境的觀感，最不滿意的是「政治惡鬥」，高達51.1%，反映朝野對立、國會僵局已成為社會最大的反感來源，包括藍、白支持者也對政治惡鬥普遍反感。在經濟方面，54%民眾認為目前經濟狀況不好，主要壓力來自物價上漲、房價高漲與貧富差距擴大；其中，30至50歲青壯族群與高教育程度者的感受最為明顯，顯示生活成本仍是民眾關注的核心焦點。

東吳大學政治系副教授陳方隅指出，民調呈現出「跨政黨一致的國防焦慮」，近三分之二民眾認為國防戰備不足，顯示安全疑慮已成共同感受。他分析民眾認為國防不足的原因主要在軍力、裝備與國際支援3個方面，且比例接近，但不同政黨支持者著重的面向不同，在野黨的支持者更傾向認為軍力不足。

他提醒，國防信心與自我防衛意志密切相連，若社會普遍悲觀，將削弱整體防衛韌性。他說：『(原音)當我們看到你認為我們國防已經足夠程度只有33%的時候，其實它是會影響到我們要不要自我防衛的決心，也就是說，我問你，如果中共今天使用武力，我們要不要就是抵抗到底，這兩個題目是高度的正相關。就是說現在我們為了要加強我們自我防衛決心，讓人們覺得國防是足夠保護我們的這件事，這個信心本身，我覺得這個民調告訴我們就是目前政府還有待加強。』

成功大學政治系教授王宏仁則表示，民眾對施政方向仍保有一定信任，但政治惡鬥造成的厭倦感已嚴重侵蝕評價，反映社會對朝野對立的耐性接近極限。在經濟部分，他認為青壯族群與高教育程度者承受最大生活壓力，物價與房價仍是主要不滿來源。他並指出，民調顯示民眾對經濟與治理穩定的重視遠勝於兩岸議題，政府在安全與民生之間需要更明確的政策整合與回應。

這項民調由台灣勵志協會委託故鄉市場調查股份有限公司執行，於2025年11月3日至11月8日針對全國20歲以上民眾採分層隨機抽樣，市話與手機各半，共1,200份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±2.83個百分點。