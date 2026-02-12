民調》逾7成民眾盼立法院盡速通過台美關稅協議 民進黨籲：國會不要搞破壞

民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會。（圖片來源／民進黨提供）

時值行政院副院長鄭麗君現正率團前往美國簽訂台美關稅協議，民進黨本（12）日由政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會。結果顯示，逾6成民眾滿意台美關稅談判結果，逾7成民眾支持立法院盡速通過台美談判成果。

民進黨：台灣經濟最大變數就是國會是否通過關稅協議

發言人吳崢開場表示，社會上一般咸認，台灣今年的經濟發展跟台美關稅協議的簽署有莫大關係，但是最大的變數跟風險，就在於立法院未來有人會不會順利將協議表決過關。他並示警，倘若協議在立法院遭到推翻，恐怕從台美關係到經濟發展，都會對台灣帶來非常大的變數。

政策會執行長吳思瑤表示，民調就是民意，請藍白的從政者看到民意的需求、民意的表現，趕快盡速來審議，並且來通過對美談判的成果。她也在本場記者會中一再疾呼：「國會不要卡關、國會不要搞破壞」。

吳崢並且說明，本日公布民調係由民進黨中央黨部民調中心執行，執行日期是在今年2月4日至6日，針對20歲以上有投票權之公民，共完成1008份電話調查樣本，於信心水準95%之下，抽樣誤差為±3.1%。

逾6成民眾滿意台美關稅談判結果

針對民調結果，吳崢指出，對於台美關稅談判之結果，有高達61.0％民眾認為滿意，僅有24.8％不滿意；交叉分析後，多數縣市皆有超過6成民眾滿意談判結果，尤其台北市與高屏，分別有65.3％、66.3％的高滿意度。

吳崢續指，民調進一步詢問關稅談判結果裡頭包括工具機、水五金、紡織、塑膠、自行車、汽車零組件等傳產關稅平均減少約10％，有高達70.0％民眾認為對傳產出口有幫助，僅20.8％認為沒幫助。

逾7成民眾支持台美加速建構非紅供應鏈

至於政府持續台美深化合作，吳崢表示，民眾對此也有極高肯定。他指出，日前賴清德總統親自宣布的「台美經濟繁榮夥伴對話」中，強化台美經濟安全，加速建構非紅供應鏈，特別是在 AI 與半導體領域，對此有高達71.4％民眾贊成、18.9％不贊成；

吳崢也指出，關於「矽盛世宣言」中台美進行供應鏈安全戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊經濟合作，有71.4％民眾認為對台灣經濟有幫助，僅有17.4％認為沒幫助。

逾7成民眾支持立法院盡速通過台美談判成果

吳思瑤接續說明，整體有74.1%支持立法院儘速審議並通過對美談判成果，僅14.9%反對，差距達5倍，各黨派皆逾5成力挺，20至29歲更高達82.3%，民意方向十分明確。

吳思瑤也指出，在經濟路線選擇上，67.6%國人支持優先與美日合作，而中間選民有60.3%肯認擴大與美日合作，呈現多數國人期待台灣深化與美日經貿關係。

吳思瑤：亮眼經濟數據驗證民進黨路線正確

吳思瑤表示，2025年台灣經濟成長率高達7.37%，創15年新高；失業率低於3%，為25年來最佳；台股更在昨天封關日衝上33605點寫下歷史新高。

吳思瑤說，賴清德總統上任以來股市成長近58%，相較馬英九任內封關809點，馬8年下跌12.9%、馬的萬點僅是口號，如今民進黨執政現在的成果則是有目共睹，亮眼的經濟數據驗證了現行路線的正確性。

吳思瑤呼籲，民調具體數字已說明當前經貿路線方向，在野黨應正視跨黨派、跨世代的民意，切勿讓國會審議成為台灣經貿前進的阻力，應順應民意儘速通過台美談判成果，為台灣傳產與供應鏈安全爭取先機。

(原始連結)





