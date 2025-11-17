民調：高市早苗內閣支持率69% 高支持率歷代內閣罕見

根據日本媒體對高市早苗內閣進行的第二次民意調查，發現高市內閣的支持率，仍然高達69%，這在歷年來的日本內閣當中，是少見的高支持率。

根據日本「朝日新聞」在11月15日與16日兩天，所進行的全國電話民調顯示，高市早苗內閣的支持率是69%，維持歷代內閣中罕見的高支持率，不支持率則從19%降到17%。

高市內閣10月剛成立時的首次民調支持率是68%。一般而言，這都是蜜月期行情，內閣支持率通常會在成立後的第二次民調開始下滑，不過高市內閣在媒體第二次民調中的支持率，不降反升。

如果以細項來分，那麼日本民眾對高市早苗在因應「高物價」問題時的努力，最為肯定，這也顯示了民眾對高市提出的經濟政策，相當有感。