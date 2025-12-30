民調／高雄市長選舉綠4人「完勝柯志恩」！他大勝國民黨19.8％奪第一

記者楊士誼／台北報導

綠營高雄市長初選漸熱，《新頭殼》今（30）日公布最新民調顯示，綠營四名參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺皆大勝藍營參選人柯志恩，其中，經歷孩子涉校園衝突風波的立委賴瑞隆，支持度以49.5％位列第一，且大勝柯志恩19.8%。但值得注意的是，不論是誰對上柯志恩，目前仍有兩成多民眾無法抉擇。

根據民調，黨內互比支持度部分，賴瑞隆為25.9%位列第一、林岱樺以20.3%位居第二，接續則是邱議瑩18.6%，和許智傑的12.5%，但有22.6%民眾「選不出」。

廣告 廣告

民調提問「如果參選市長的是民進黨的000（提問順序為林、許、賴、邱）與國民黨的柯志恩。在這兩個人當中，請問您最希望哪一位來作我們的市長呢？ 」林岱樺以43.2%贏過柯志恩的29.2%，27.5%無法選出；若為許智傑，則以47.1%對上柯志恩的29.3%，23.6%民眾無法選擇。另外，若為賴瑞隆，賴則以49.5%勝過柯志恩的29.7%，另20.8%無法選擇，如為邱議瑩，則以48.3%贏過柯志恩的29.9%，21.8%民眾無法選擇。

該民調由《Newtalk新聞網站》委託山水民意研究股份有限公司調查，訪問對象為設籍高雄市20歲以上的成年人，抽樣以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，採分層隨機抽樣。訪問日期是2025年12月25日至2025年12月26日，有效樣本共1,079人，抽樣誤差在95%的信水準下，約正負2.98％，加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

更多三立新聞網報導

鄭麗文盼2026上半年赴中見習近平！柯志恩：希望我們的主席有智慧…

分析國民黨2026首波提名！陳學聖曝選戰秘辛：應還朱立倫公道

國民黨首波縣市長提名！徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉、吳秀華戰南高屏東

快訊／國民黨人事震撼彈！鄭麗文邀王金平出任「最高顧問」駁不合傳言

