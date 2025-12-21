民調「黃金交叉」超車陳亭妃 林俊憲：爭取更多市民認同

林俊憲(左)出現民調超車陳亭妃(右)的趨勢，2026台南市長綠營初選變數再現。（合成圖／取自林俊憲臉書、資料照）

民進黨2026台南市長初選白熱化，媒體近日公布網路民調顯示，綠委陳亭妃支持度44.70％，林俊憲支持度52.70％，竟呈現黃金交叉。過往各家媒體公布的民調多由陳亭妃領先，林俊憲首度超車陳亭妃。林俊憲強調，選舉是政策願景的對決，將爭取更多市民的認同。

《壹蘋新聞網》19日公布台南市長初選網路民調，除了綠營初選2人，調查也納入藍委謝龍介，還將民眾黨前主席柯文哲也納入。15日至19日調查期間，共有超過42萬人次參與線上投票，結果支持陳亭妃的有18.8萬人，佔44.70％；支持林俊憲的22.2萬人，佔52.70％。

廣告 廣告

過往各家媒體公布的民調中，大多由陳亭妃領先，林俊憲首度超車陳亭妃。根據《TVBS新聞網》報導提到，林俊憲對此情勢表示，他始終相信選舉是政策願景的對決，感謝陳唐山老縣長、黃偉哲市長都認同他對台南的願景，他將更積極闡述理念，爭取更多市民的認同。

林俊憲日前公布前台南縣長陳唐山的推薦影片，稱支持林俊憲接棒，台南市長黃偉哲也公開表態支持林。林俊憲主打福利政見，提出老人接種帶狀皰疹疫苗免費、孕婦產檢搭計程車補助、學生午餐喝牛乳免費等福利政見，不讓陳亭妃專美於前。此外，台南初選政見發表會也將於27日登場，發表會採「申論、提問、結論」形式，並邀請學者專家或媒體人提問，屆時陳亭妃、林俊憲將同台正面交鋒。

【看原文連結】