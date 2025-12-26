民調: 黨內互比陳亭妃贏林俊憲9.7％

陳、林兩人對上謝龍介的差距多達15.5個百分點。（圖/陳亭妃臉書）

根據該份民調，在與藍營對手對比的民調中，陳亭妃對上謝龍介，陳亭妃獲得57.1%支持率，勝過謝龍介的18.5%，藍綠雙方差距為38.6個百分點。若由林俊憲出線則獲得51.6%支持度，謝龍介則獲得28.5％的支持度，藍綠雙方差距縮小為23.1個百分點。總結來說，陳、林兩人對上謝龍介的差距多達15.5個百分點。

廣告 廣告

另外，在「黨內互比」題型下，調查顯示台南市民有42.7%表態支持陳亭妃，33.0%支持林俊憲，24.3%無意見，陳亭妃領先林俊憲9.7個百分點。

在黨內互比的細項數據中，在第六選區（安南區等），陳亭妃拿下了高達 55.5% 的過半支持率，遠超林俊憲的 21.1%。此外，在第七選區（永康等）與第八選區（中西區、北區），陳亭妃也分別以 49.4% 及 49.2% 的高支持度領先對手。相較於林俊憲僅在第十選區（東區）等地有微幅優勢。

在教育程度方面，陳亭妃在「大學及以上」的高學歷選民中獲得 49.4% 的支持，高於林俊憲的 35.0%。在黨內互比的題目中，陳亭妃獲得 50.5% 國民黨支持者以及 63.0% 民眾黨支持者支持；林俊憲在藍白陣營的支持度僅在兩成左右徘徊。

由匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查與分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年12月22日至23日，共完成1074份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。