民調》2026決戰中台灣！捉對廝殺 傳江啟臣超前何欣純18.9個百分點

根據《CNEWS匯流新聞網》最新「台中市長選舉匯流民調」結果顯示，若兩人對決，江啟臣目前支持度領先何欣純18.9個百分點。 圖:翻攝自江啟臣、何欣純臉書(新頭殼合成)

[Newtalk新聞] 隨著2026年台中市長選舉逼近，民進黨已提名立委何欣純參選，而國民黨內呼聲最高的人選為現任立法院副院長江啟臣。根據《CNEWS匯流新聞網》最新「台中市長選舉匯流民調」結果顯示，若兩人對決，江啟臣目前支持度領先何欣純18.9個百分點。

調查結果顯示，如果下屆台中市長由國民黨提名江啟臣，民進黨推出何欣純，台中市民中有43.9%表示支持江啟臣，25.0%支持何欣純，另有31.1%尚未表態。在「看好度」分析方面，52.7%市民認為江啟臣最終會當選台中市長，21.5%看好何欣純，25.8%未表態。

廣告 廣告

從政黨傾向來看，國民黨支持者中有83.8%表態支持江啟臣，僅2.6%支持何欣純；民進黨支持者則有71.7%支持何欣純，10.0%支持江啟臣；值得注意的是，民眾黨支持者有73.1%支持江啟臣，僅12.5%支持何欣純。民調專家指出，若國民黨與民眾黨順利合作，江啟臣勝選的機率相當高。

對此，台中藍營人士表示，江啟臣尚未正式宣布參選，但民調已大幅領先，應為國民黨台中市長唯一人選。他們認為，若採初選可能給民進黨可乘之機，破壞黨內團結，呼籲黨中央直接徵召江啟臣。

一名國民黨立委也指出，江啟臣目前擔任立法院副院長，若國民黨執意初選，可能被綠營操作要求辭去副院長，增加攻擊空間，也可能影響藍白合作，徒增黨內摩擦。他建議採用徵召方式，時間可控、降低風險，並參考民進黨過去徵召蔡其昌的做法，確保副院長職務不受影響。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採電話調查、分層比例隨機抽樣方式，調查對象為戶籍在台中市、年滿20歲的市民，調查日期為114年11月25日至26日晚間，共完成1,208份有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

楊瓊瓔宣布參選台中市長 何欣純：她夠資深、有實力 若出線將是強勁對手

距離市長選舉投票「純一冬」 何欣純發布圖卡大玩諧音梗