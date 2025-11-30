民調》2026決戰中台灣！捉對廝殺 傳江啟臣超前何欣純18.9個百分點
[Newtalk新聞] 隨著2026年台中市長選舉逼近，民進黨已提名立委何欣純參選，而國民黨內呼聲最高的人選為現任立法院副院長江啟臣。根據《CNEWS匯流新聞網》最新「台中市長選舉匯流民調」結果顯示，若兩人對決，江啟臣目前支持度領先何欣純18.9個百分點。
調查結果顯示，如果下屆台中市長由國民黨提名江啟臣，民進黨推出何欣純，台中市民中有43.9%表示支持江啟臣，25.0%支持何欣純，另有31.1%尚未表態。在「看好度」分析方面，52.7%市民認為江啟臣最終會當選台中市長，21.5%看好何欣純，25.8%未表態。
從政黨傾向來看，國民黨支持者中有83.8%表態支持江啟臣，僅2.6%支持何欣純；民進黨支持者則有71.7%支持何欣純，10.0%支持江啟臣；值得注意的是，民眾黨支持者有73.1%支持江啟臣，僅12.5%支持何欣純。民調專家指出，若國民黨與民眾黨順利合作，江啟臣勝選的機率相當高。
對此，台中藍營人士表示，江啟臣尚未正式宣布參選，但民調已大幅領先，應為國民黨台中市長唯一人選。他們認為，若採初選可能給民進黨可乘之機，破壞黨內團結，呼籲黨中央直接徵召江啟臣。
一名國民黨立委也指出，江啟臣目前擔任立法院副院長，若國民黨執意初選，可能被綠營操作要求辭去副院長，增加攻擊空間，也可能影響藍白合作，徒增黨內摩擦。他建議採用徵召方式，時間可控、降低風險，並參考民進黨過去徵召蔡其昌的做法，確保副院長職務不受影響。
本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採電話調查、分層比例隨機抽樣方式，調查對象為戶籍在台中市、年滿20歲的市民，調查日期為114年11月25日至26日晚間，共完成1,208份有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。
更多Newtalk新聞報導
楊瓊瓔宣布參選台中市長 何欣純：她夠資深、有實力 若出線將是強勁對手
距離市長選舉投票「純一冬」 何欣純發布圖卡大玩諧音梗
其他人也在看
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵
2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼
綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。中天新聞網 ・ 6 小時前
侯漢廷主張男女皆兵、服役2年 再喊：誰反對就是中共同路人
新黨台北市議員侯漢廷29日在臉書發文，以「全力支持賴清德國防政策，且還要加碼」為題，拋出多項高強度「全民備戰」主張，包括延長役期、性別不分全民服兵役、大規模撤離演練、提高稅收補充軍費等，並表示，「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 1 天前
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 1 天前
他們當年跑去支持李全教！林俊憲：賴清德怎麼放心台南交給陳亭妃郭信良
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南立委林俊憲、陳亭妃表態爭取2026黨內提名參選台南市長，林俊憲近日受訪砲火全開，不但重提當年台南市議長選舉跑...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖
賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。中時新聞網 ・ 4 小時前
民進黨明日之星出現了？「他」將角逐中山大同區議員 背景全曝光
即時中心／高睿鴻報導明（2026）年全國將改選縣市長及縣市議員，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，多方勢力及派系也早就開始布局；對民進黨而言，如何在極艱困的台北市選區，向擁有連任優勢的蔣萬安製造壓力，也是支持者的關注焦點。綠委王世堅雖已表態無意角逐市長，但近期卻傳，他私底下仍動作頻頻、積極扮演「母雞」職責，力挺自家子弟兵選市議員，如中山大同選區賴俊翰、松山信義區呂瀅瀅等人。對此，賴俊翰今（29）早也出面回應了。民視 ・ 1 天前
麥玉珍糗了！想選台中市長遭自家人打臉 吳靜怡怒問黃國昌這1事
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會先前定案，由綠委何欣純角逐2026年台中市長選舉，而國民黨方面則有立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔表態要爭取提名；不過，民眾黨不分區立委麥玉珍昨（29）天也表態，若有機會願爭取代表黨參選下屆台中市長，但今（30）日白營台中市黨部回應卻是「台中沒有適合的市長參選人」。對此，政治評論員吳靜怡則在臉書問，民眾黨主席黃國昌都可以選新北市市長，麥玉珍為什麼不能高喊選台中市市長？民視 ・ 1 小時前
台中市長選戰三腳督？藍營初選白熱化 白委鬆口「有機會就爭取」
2026年台中市長選戰隨著時間逼近，戰火率先在藍營內部點燃。國民黨資深立委楊瓊瓔昨（28）日晚間正式對外宣布，將參與黨內初選，角逐台中市長寶座。白營佈局中台灣多年，立委麥玉珍今天（29日）也鬆口爭取「更上一層樓」，為這場中台灣關鍵戰役投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
選市長楊瓊瓔準備好了！願與江啟臣姊弟登山
[NOWnews今日新聞]國民黨立委楊瓊瓔昨晚在臉書宣布，參選下屆台中市長「我準備好了」，今早她到民進黨立委何欣純選區與市長盧秀燕合體，盧秀燕維持一貫風格，牽起楊瓊瓔的手稱讚國民黨人才濟濟，個個是強棒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
要不要都是你們！藍白邀賴清德立院報告 黃國昌卻只想質詢？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德提出8年1.25兆元軍購特別預算，國民黨透過臉書表示，應該兌現競選承諾，至立法院進行國情報告，民眾黨團副總召張啓楷也表示，隨時邀請賴總統來立法院，「只要他願意來」，總統府發言人郭雅慧回應，若未來立院朝野黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步的溝通，研議後續可行的處理方式。民視 ・ 7 小時前
賴清德提「2027武統」 黃國昌轟：製造恐慌
[NOWnews今日新聞]總統賴清德周三（26日）在總統府召開臨時記者會，宣布明年起將編列1.25兆元國防特別預算，並指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，事後雖修改臉書文章為「以2027年完成武...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
1.25兆元國防預算 他問：能準時交貨嗎？
[NOWnews今日新聞]總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，行政院27日也隨即通過特別預算案。國民黨立委洪孟楷28日在立院國是論壇說...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
提7點國防「男女都服役2年」 北市議員侯漢廷嗆：誰反對就是中共同路人
總統賴清德宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。國民黨台北市議員侯漢廷提出7項「強化國防」規劃，駁斥自己是「中共同路人」，認為應該從明年起延長兵役至2年，且男女皆須服役，直言「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
不敵「金門曉姐姐」？民眾黨發言人李有宜閃電退黨！
民眾黨發言人李有宜30日上午突然宣布請辭黨內職務並退黨，引發外界關注。李有宜在臉書發文表示，將全力專注博士班學業，期待早日學成畢業後重返政壇服務。此舉被外界解讀可能與2026年新北市第四選區市議員選舉布局有關，支持者紛紛留言表達惋惜。中天新聞網 ・ 3 小時前
國民黨拋「一國兩區」與修改《國籍法》 民進黨中國部：就是為中共鋪路
民進黨中國部今（30）日指出，具有中國籍配偶身分的國民黨中常委何鷹鷺，退黨前拋出的關鍵質問——「中國人是中華民國，還是中華人民共和國？」一語道破國民黨長年在兩岸議題上的核心矛盾。國民黨口中高喊「中華民國」，實際政策邏輯卻全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是政治詐術。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
挺過2次罷免還不夠 鄭麗文：2026讓基隆再贏一次
中國國民黨基隆市黨部今天（30日）辦理建黨131週年黨慶活動暨資深黨員表揚，黨主席鄭麗文致詞時表示，要代表國民黨感謝基隆市民的善良與勇氣，國民黨籍基隆市長謝國樑與國民黨籍立委林沛祥2次罷免案中挺身而出，她最後拜託到場的黨員先進「2026年縣市長選舉與議員選舉，期盼基隆再次開出高票紅盤，讓市長與議員全自由時報 ・ 1 小時前