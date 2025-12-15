民調：3/4烏克蘭人反對和平協議重大讓步

（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭最新民調顯示，3/4民眾反對基輔當局在任何和平協議中作出重大讓步，凸顯總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮施壓下推動終戰談判面臨的政治與民意挑戰。

路透社報導，基輔社會學國際研究所（Kyiv International Institute of Sociology，KIIS）最新民調顯示，75%烏克蘭人認為，若和平方案要求基輔當局割讓領土，或在未獲明確安全保證的情況下限制軍隊規模，這樣的親俄方案「令人完全無法接受」。

民調同時顯示，72%烏克蘭人願意接受凍結目前的前線，以及包含部分妥協的和平協議，但前提是不涉及重大主權讓步。這項民調於11月底至12月中進行，訪談了547名位於烏克蘭政府控制領土內的受訪者。

基輔社會學國際研究所執行董事赫魯雪茨斯基（Anton Hrushetskyi）表示，儘管美國施壓力道加大，近幾個月民意的看法仍維持穩定。

根據民調，63%受訪者表示準備繼續戰鬥，僅9%認為戰爭可能在2026年初前結束。

基輔當局及其歐洲盟友希望任何協議都能納入華府提供的安全保證；澤倫斯基昨天表示，若能換取安全承諾，烏克蘭甚至願意放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的目標。

然而，民調顯示，僅21%的烏克蘭人信任華府，較去年12月的41%大幅下滑；對北約的信任度也從43%降至34%。

赫魯雪茨斯基指出，若安全保證不明確且不具法律約束力，烏克蘭民眾將不會信任，進而影響對和平方案的整體支持度。（編譯：劉淑琴）1141215