民調》 35.6%不滿意政府施政 49.8%支持以台灣為名與美建交
[Newtalk新聞] 台灣獨立建國聯盟今（24）日公布最新國家認同民調，根據數據結果，在施政滿意度部分，26.8%滿意（非常滿意12.5%、還算滿意14.3％），37.7％普通，35.6%不滿意（非常不滿意20.1%、不太滿意15.5%）。針對政府應該推動以台灣名義與美國建交建交？有49.8%認為應該（非常贊成32.8%、還算贊成17％），24.3%普通，25.9％不應該（非常不應該14.6%、不太贊成11.3％）。
在身分認同調查中，有31.6%民眾認同自己是台灣人；有34.9%民眾認同自己既是台灣人也是中華民國人；有23.6%民眾認同自己只是中華民國人；有6.5%民眾身分認同只有中國人或含中國人。如果將前兩項進行加總，共有66.5%民眾認同自己是台灣人。
在統獨傾向調查，有5.8%民眾支持盡速獨立；有38.5%民眾支持維持現狀往獨立前進；有38.9%民眾支持永遠維持現狀；有10.2%民眾支持維持現狀往統一前進；有0.6%民眾支持盡速統一。若將盡速獨立和維持現狀往獨立前進相加，共有44.3%傾向獨立。
然而，在現況無維持前提下，其狀況又有所改變。根據調查，在現狀無法維持情況下，有16.6%堅持永遠維持現狀者改選擇「維持現狀往獨立邁進」；有11%堅持永遠維持現狀者改選擇「維持現狀往統一邁進」。若將盡速獨立和維持現狀往獨立前進相加，共有61%傾向獨立。
在對中國好感度部分，有3.5%對中國非常有好感；8.4%民眾對中國還算有好感；34.6%民眾對中國態度普通；20.3%民眾對中國不太有好感；33.2%民眾對中國非常沒有好感。若將有好感進行加總，可得出只有11.9%對中國有好感；53.6%民眾對中國沒有好感。
在如果台灣遭受軍事攻擊願不願意保家衛國調查中，有43.7%民眾表示非常願意；有20.3%民眾表示還算願意；有18.3%民眾表示普通；有4.9%民眾表示不太願意；有12.8%民眾表示非常不願意。若將非常願意與還算願意進行加總，共有64%民眾表示願意在外敵入侵時，保家衛國。
在是否同意與美國成立軍事同盟調查中，有37.8%民眾表示非常同意；有19.1%民眾表示還算同意；有24.9%民眾表示普通；有7.4%民眾表示不太同意；有10.7%民眾表示非常不同意。若將非常同意與還算同意進行加總，共有56.9%民眾支持台灣與美國成立軍事同盟。
在如果政府是否應該積極推動與美建交調查中，有25.3%民眾表示非常應該；有19.7%民眾表示還算應該；有32.5%民眾表示普通；有11.9%民眾表示不太應該；有11.3%民眾表示非常不應該。若將非常應該與還算應該進行加總，共有45%民眾支持政府應積極推動台美建交。
在贊不贊成使用台灣名義與美國建交調查中，有32.8%民眾表示非常贊成；有17%民眾表示還算贊成；有24.3%民眾表示普通；有11.3%民眾表示不太贊成；有14.6%民眾表示非常不贊成。若將非常贊成與還算贊成進行加總，共有49.8%民眾支持以台灣為名和美國建交。
在贊不贊成使用台灣名義與參加調查中，有45%民眾表示非常贊成；有18.2%民眾表示還算贊成；有19.3%民眾表示普通；有6.8%民眾表示不太贊成；有10.6%民眾表示非常不贊成。若將非常贊成與還算贊成進行加總，共有有63.2%民眾支持以「台灣」為名參加國際組織。
針對政府施政滿滿意度調查，有12.5%民眾表示非常滿意；有14.3%民眾表示還算滿意；有37.7%民眾表示普通；有15.5%民眾表示不太滿意；有20.1%民眾表示非常不滿意。若將非常滿意與還算滿意進行加總，共有26.8%民眾對政府施政表示滿意。
本次調查委託台灣安保協會，由山水民意研究股份有限公司執行，訪問期間是2025年11月17日至19日；對象以全國年滿15歲以上民眾；抽樣方法為市話與手機並用，市話以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，尾2碼隨機方式抽出；手機則以各行動電信業者核配字首，尾5碼亂數隨機抽出。有效樣本1,077人，加權前家戶536份、手機541份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點，並依內政部最新人口統計進行地區、性別、年齡層、學歷加權，以符合母體結構。
