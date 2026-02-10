民調》43.2％民眾支持舉辦「鄭習會」、54.7％反對國民黨阻擋國防預算

立法院程序委員會日前第10度擋下國防特別預算條例草案。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 國民黨與中國共產黨日前在北京進行智庫論壇，並指達成共同意見。對此，中華亞太菁英交流協會今（10）日發布民調指出，有48%的民眾不支持國共舉辦這類論壇，僅有31.7%民眾支持；至於傳出要舉辦「鄭習會」，有44.4％的民眾不支持，但也有43.2％的民眾支持；另針對國民黨阻擋國防預算、軍購條例等，則有54.7％的民眾反對，僅有34.9％支持。

民調詢問，「國民黨與中國共產黨日前在北京舉辦「國共智庫論壇」。請問您是否支持國民黨與中國共產黨共同舉辦這類論壇？」結果顯示，12.4%非常支持、19.3%有點支持、17.8%不太支持、30.2%非常不支持；另有1.7%拒答、18.6％不知道或沒意見。

廣告 廣告

民調詢問，「有人認為，台灣企業或台商應重新前往中國進行投資。請問您是否贊成這樣的看法？」結果顯示，10.2%非常贊成、22.2%有點贊成、25.5%不太贊成、27.2%非常不贊成；另有1.7%拒答、13.3％不知道或沒意見。

民調詢問，「在論壇舉辦中，國民黨強調應在『九二共識』的基礎上與北京當局保持對話交流。請問您是否支持以『九二共識』作為兩岸互動的基礎？」結果顯示，17.0%非常支持、22.9%有點支持、18.2%不太支持、27.9%非常不支持；另有0.8%拒答、13.2％不知道或沒意見。

民調詢問，「國共論壇後，國民黨規劃安排黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平會面（即『鄭習會』）。請問您是否支持這樣的會面安排？」結果顯示，19.5%非常支持、23.7%有點支持、16.4%不太支持、28.0%非常不支持；另有1.0%拒答、11.3％不知道或沒意見。

民調詢問，「近期立法院在審查國防預算及特別軍購相關法案時，國民黨立院黨團採取阻擋審查的立場。請問您是否支持國民黨立院黨團這樣的作法？」結果顯示，20.7%非常支持、14.2%有點支持、17.4%不太支持、37.3%非常不支持；另有1.2%拒答、9.1％不知道或沒意見。

本次民調訪問是於2026年2月6日至2月7日進行訪問。此次成功訪問1015位全國22縣市年滿18歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.08％。本次調查方法係以市話訪問。市話以中華電信家戶電話，依各縣市選舉人口，採分層隨機抽樣，電話號碼後兩碼隨機。加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區最新人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權（Raking）處理。執行單位為大地民意研究股份有限公司。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高金素梅過往親中言論慘遭挖出 曾喊「兩岸同屬中華民族」惹議

鄭麗君所率談判團隊今赴美？傳ART簽署最快12日明朗化