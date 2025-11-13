民調／44.3%支持台灣獨立、13.9%支持兩岸統一 三因素致 「獨派下滑」
記者盧素梅／台北報導
台灣民意基金會今（13）日公布最新「台灣人統獨傾向」全國民意調查，結果顯示44.3%台灣獨立，13.9%兩岸統一，24.6%維持現狀。值得注意的是，這次民調和最近一次2024年12月調查相比，期盼「未來台灣獨立的人」大幅下滑7.5個百分點。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，這次是賴清德總統上任以來，所做三次台灣人統獨傾向民調，民眾期盼未來台灣獨立比例最低的一次，而其中有三大因素造成。
台灣民意基金會今天早上發表「台灣人統獨傾向的最新發展」 專題報告。民調詢問「國內對於台灣前途問題有很多爭論，有人認為「兩岸統一」比較好，也有人認為「台灣獨立」比較好。請問您的意見是怎樣？是「台灣獨立」或是「兩岸統 一」？」結果發現：44.3%台灣獨立，13.9%兩岸統一，24.6%維持現狀， 12.9%沒意 見，4.4%不知道、拒答。
換句話說，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，四成四期盼未來台灣獨立，兩成五期盼未來仍維持現狀，一成四期盼未來兩岸統一。 這項發現傳達一個清楚的訊息，那就是，多數台灣人期盼未來台灣獨立，其次是期盼未來繼續維持現狀，第三是期盼未來兩岸統一。期盼未來兩岸統一和繼續維持現 狀的人加起來，還比期盼未來台灣獨立的人少5.8個百分點。
台灣民意基金會董事長游盈隆分析，從另一個角度看，最新民意顯示，六成八成年人明白表示不希望未來兩岸統一，希望兩岸統一的人只有一成 四。由此可見，期盼未來台灣獨立才是當前台灣真正主流民意。台灣政府，不分藍綠，長期所宣傳的「台灣人希望永遠維持現狀」云云，犯了科學上與道德上的雙重錯 誤，是披上學術外衣虛構的謊言，完全悖離事實，也造成長期嚴重誤導國內外視聽的不良後果。
和最近一次調查（2024/12）相比，期盼「未來台灣獨立的人」（以下簡稱獨派） 大幅下滑7.5個百分點，期盼「未來繼續維持現狀的人」（以下簡稱現狀派）略增0.4 個百分點，期盼「未來兩岸統一的人」（以下簡稱統派）略增0.6個百分點。整體來講，兩次調查相隔十個月，現狀派和統派只有微小變化，但獨派罕見大幅滑落7.5個百 分點，是一個不尋常的、驚人的現象。
如果看更仔細一點，在四成四期盼未來台灣獨立的人中，有52.1%很堅持未來台灣 獨立，47.9%贊成但不很堅持；同時，期盼未來兩岸統一的人當中，22.1%很堅持未來 兩岸統一，77.9%贊成但不很堅持。由此，我們可以發現，在今日台灣，23.1%很堅持 未來台灣獨立，21.2%贊成但不堅持未來台灣獨立，兩成五期盼未來仍維持現狀， 10.8%贊成但不堅持兩岸統一，3.1%很堅持未來兩岸統一。這才是台灣人今日的統獨傾向；3.1%強烈主張未來兩岸統一，23.1%強烈主張未來台灣獨立。
清楚地顯示，最近兩次五分類的台灣人統獨傾向比較。很堅持台灣未來要獨 立的人減少3.4個百分點，贊成但不堅持未來台灣獨立的人減少4.1個百分點，期盼未 來繼續維持現狀的人略增0.4個百分點，贊成但不堅持未來兩岸統一增加0.6個百分 點，很堅持未來兩岸統一的人沒有增減。整體來講，就是現狀派和統派的支持者規模 基本不變，但獨派支持者很明顯流失了近150萬人，並轉成不表態。
游盈隆指出，是什麼因素導致過去十個月獨派支持者大量流失呢？原因可能不少，但最可能因素有三：第一，去年12月台灣勇奪世界12強棒球賽冠軍的效應逐漸消失；第二，去年底賴清德總統的元首外交效應已不復存在；第三，這是大罷免大失敗的嚴重後果之 一，也就是說，數以百萬計的台灣人以收回對台獨的公開支持來表達對民進黨的抗 議。值得一提的是，賴清德總統上任以來，我們一共做過三次台灣人統獨傾向調查， 這次是他上任以來期盼未來台灣獨立比例最低的一次。
財團法人台灣民意基金會今天早上發表「台灣人統獨傾向的最新發展」 專題報告。這是本會2025年10月全國性民調的一部份。本次調查由台灣民意基金會 游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵 的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年 人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心 水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教 育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣 民意基金會(TPOF)。
更多三立新聞網報導
白營內部民調能贏蘇巧慧？揭密：黃國昌根本在玩趙少康
自爆民眾黨民調只輸李四川！黃國昌今突喊：內部民調不是拿出來炒新聞
王世堅選台北市長會很火熱！黃暐瀚：「這人」最後戰蔣萬安的機會不低
王世堅喊蔣萬安95％連任！吳思瑤指跟民調有落差：有點言過其實
其他人也在看
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 14 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
WBSC最新世界排名公布！日本高居榜首 台灣維持第二
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新世界排名，台灣以總分5112分穩居第二，日本以6676分高居榜首，美國則排第三。中華隊今年在各級賽事累積946分，包括U12世界盃226分、U15冠軍80分、U18世界盃季軍418分，以及亞錦賽亞軍的222分。中天新聞網 ・ 3 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 16 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 23 小時前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲 養生祕訣天天喝1飲品
鴻海集團創辦人郭台銘今（11/6）中午於臉書宣布母親郭初永真女士辭世，享嵩壽100歲。他表示母親今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，並表示將遵照母親遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，以低調簡健康2.0 ・ 2 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 12 小時前
邰肇玫切除子宮卵巢 曝抗癌成功祕訣
67歲民歌手邰肇玫2014年罹患子宮內膜癌三期，抗癌成功的她昨（11╱12）出席2025「臺北大巨蛋．民歌大團圓」總彩排，透露罹癌後更加重視生活作息，笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好、心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」太報 ・ 9 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
中國棒球城市聯賽引挖角疑慮 運動部：協助中職壯大
（中央社記者陳容琛台北12日電）中國棒球城市聯賽預計明年開打，運動部政務次長鄭世忠今天備詢時指出，比較擔心高端人才遭到惡意挖角，因此將協助中職壯大，期許在亞洲扮演舉足輕重地位。中央社 ・ 20 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 17 小時前
簡廷芮、王品澔「情人節互動片」被挖！范姜彥豐：有點東西…
娛樂中心／周希雯報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，更互相甜蜜喊話證明感情沒問題，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字，如今看來似乎不簡單。民視 ・ 11 小時前