民調／44.3%支持台灣獨立、13.9%支持兩岸統一 三因素致 「獨派下滑」

記者盧素梅／台北報導

台灣民意基金會今（13）日公布最新「台灣人統獨傾向」全國民意調查，結果顯示44.3%台灣獨立，13.9%兩岸統一，24.6%維持現狀。值得注意的是，這次民調和最近一次2024年12月調查相比，期盼「未來台灣獨立的人」大幅下滑7.5個百分點。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，這次是賴清德總統上任以來，所做三次台灣人統獨傾向民調，民眾期盼未來台灣獨立比例最低的一次，而其中有三大因素造成。

台灣民意基金會今天早上發表「台灣人統獨傾向的最新發展」 專題報告。民調詢問「國內對於台灣前途問題有很多爭論，有人認為「兩岸統一」比較好，也有人認為「台灣獨立」比較好。請問您的意見是怎樣？是「台灣獨立」或是「兩岸統 一」？」結果發現：44.3%台灣獨立，13.9%兩岸統一，24.6%維持現狀， 12.9%沒意 見，4.4%不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，四成四期盼未來台灣獨立，兩成五期盼未來仍維持現狀，一成四期盼未來兩岸統一。 這項發現傳達一個清楚的訊息，那就是，多數台灣人期盼未來台灣獨立，其次是期盼未來繼續維持現狀，第三是期盼未來兩岸統一。期盼未來兩岸統一和繼續維持現 狀的人加起來，還比期盼未來台灣獨立的人少5.8個百分點。

台灣人的統獨傾向-最近兩次比較。（圖／台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，從另一個角度看，最新民意顯示，六成八成年人明白表示不希望未來兩岸統一，希望兩岸統一的人只有一成 四。由此可見，期盼未來台灣獨立才是當前台灣真正主流民意。台灣政府，不分藍綠，長期所宣傳的「台灣人希望永遠維持現狀」云云，犯了科學上與道德上的雙重錯 誤，是披上學術外衣虛構的謊言，完全悖離事實，也造成長期嚴重誤導國內外視聽的不良後果。

和最近一次調查（2024/12）相比，期盼「未來台灣獨立的人」（以下簡稱獨派） 大幅下滑7.5個百分點，期盼「未來繼續維持現狀的人」（以下簡稱現狀派）略增0.4 個百分點，期盼「未來兩岸統一的人」（以下簡稱統派）略增0.6個百分點。整體來講，兩次調查相隔十個月，現狀派和統派只有微小變化，但獨派罕見大幅滑落7.5個百 分點，是一個不尋常的、驚人的現象。

台灣人的統獨傾向：五分類。（圖／台灣民意基金會提供）

如果看更仔細一點，在四成四期盼未來台灣獨立的人中，有52.1%很堅持未來台灣 獨立，47.9%贊成但不很堅持；同時，期盼未來兩岸統一的人當中，22.1%很堅持未來 兩岸統一，77.9%贊成但不很堅持。由此，我們可以發現，在今日台灣，23.1%很堅持 未來台灣獨立，21.2%贊成但不堅持未來台灣獨立，兩成五期盼未來仍維持現狀， 10.8%贊成但不堅持兩岸統一，3.1%很堅持未來兩岸統一。這才是台灣人今日的統獨傾向；3.1%強烈主張未來兩岸統一，23.1%強烈主張未來台灣獨立。

清楚地顯示，最近兩次五分類的台灣人統獨傾向比較。很堅持台灣未來要獨 立的人減少3.4個百分點，贊成但不堅持未來台灣獨立的人減少4.1個百分點，期盼未 來繼續維持現狀的人略增0.4個百分點，贊成但不堅持未來兩岸統一增加0.6個百分 點，很堅持未來兩岸統一的人沒有增減。整體來講，就是現狀派和統派的支持者規模 基本不變，但獨派支持者很明顯流失了近150萬人，並轉成不表態。

台灣人的統獨傾向：最近兩次比較（5分類）。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆指出，是什麼因素導致過去十個月獨派支持者大量流失呢？原因可能不少，但最可能因素有三：第一，去年12月台灣勇奪世界12強棒球賽冠軍的效應逐漸消失；第二，去年底賴清德總統的元首外交效應已不復存在；第三，這是大罷免大失敗的嚴重後果之 一，也就是說，數以百萬計的台灣人以收回對台獨的公開支持來表達對民進黨的抗 議。值得一提的是，賴清德總統上任以來，我們一共做過三次台灣人統獨傾向調查， 這次是他上任以來期盼未來台灣獨立比例最低的一次。

財團法人台灣民意基金會今天早上發表「台灣人統獨傾向的最新發展」 專題報告。這是本會2025年10月全國性民調的一部份。本次調查由台灣民意基金會 游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵 的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年 人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心 水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教 育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣 民意基金會(TPOF)。

