民調／49％民意支持年金改革 民進黨：過半小草支持世代正義

民進黨今公布最新民調，結果顯示，有49％支持繼續年金改革，有27%認為停止年金改革。（圖／林煒凱攝）

國民黨近日強推停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，獲民眾黨支持，預計今天（4日）下午將進行黨團協商。民進黨上午公布相關民調，結果顯示，有49％支持繼續年金改革，有27%認為停止年金改革；其中民進黨支持者中，有68.5％支持繼續年改，民眾黨支持者中有52.7％支持繼續年改，僅26.6％不支持。

民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢上午舉行「公教年金改革議題民調」記者會，會中公布最新年金改革民調，結果顯示，有49%民眾支持繼續推動年金改革，27%認為要停止改革。吳崢指出，若停止改革導致退撫基金破產由全民買單，高達76.2%的民眾認為不合理，僅11.9%認為合理，顯示社會多數反對全民買單。

吳崢表示，民調中針對政府補助制度，目前公保與勞保補助差距達20倍，有67.9%民眾認為不合理。經政黨屬性分析，民進黨支持者有68.5%支持繼續年改，國民黨支持者中，有31.2%支持改革，48.1%認為要停止改革；值得注意的是，民眾黨支持者中有52.7%支持持續年改，僅26.6%反對；依年齡屬性部分30至39歲，有54.3%支持持續改革，40至49歲則有57.7%支持年改，明確呈現年輕世代對公平與永續制度的期待。

吳思瑤提到，2017 年政府透過年改委員會耗時一年凝聚社會共識，2025 年藍白卻僅用一天委員會討論便強推終止年改版本，粗暴草率，讓民主程序倒退。藍白委員更以「提前四年破產又不是40年」「吃5顆蛋變3顆」等失當言論迴避年金永續問題，完全不尊重此一重大民生議題。

對於民調顯示，各政黨支持者分別有7至8成民眾不接受「破產全民買單」，吳思瑤強調，年金改革是世代正義、財政永續，國會責任是縮小缺口而非加速破產，吳呼籲，全民向選區立委表達訴求，才可能阻止藍白強行闖關，民進黨團也將全力應戰。

該民調由民進黨民調中心於今年11月17日至19日進行，總共完成的民調樣本數是1064份，在95%的信心水準，抽樣誤差約為正負3%。



