民調：5成8台灣人欣賞日相高市早苗、僅藍支持者有保留

[Newtalk新聞] 對於日本新任女首相高市早苗，台灣民意基金會今(22)日公布民調發現，壓倒性台灣人欣賞她。五成八欣賞高市早苗，一成六不欣賞。綠白支持者是一面倒或多數欣賞高市早苗，國民黨支持者則顯得模稜兩可，莫衷一是。

台灣民意基金會今日發布「台灣人是否欣賞現任日本首相高市早苗？」，這是該會十二月即時民調之 3。

民調詢問，「日本史上第一位女首相高市早苗 ，上任不到兩個月，施政廣受矚目，其中包括「台灣有事，即日本有事」的明確表態，引起中國強烈不滿。一般說來，您欣不欣賞高市早苗這位日本政治人物？」

結果發現：27.1%非常欣賞，30.5%還算欣賞，8.3%不太欣賞，7.5%一點也不欣賞，14.8%沒意見，11.8%不知道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，五成八欣賞高市早苗，一成六不欣賞，二成七沒意見、不知道。也就是說，台灣人一面倒欣賞高市早苗。

這項發現傳達一個清楚的訊息，那就是，絕大多數台灣人對高市早苗印象很好，態度相當正面，高市早苗魅力正橫掃全台 。

進一步分析，有以下幾點值得一提：

首先，從年齡層看，不分老少，每一個年齡群組都呈現一面倒欣賞高市早苗的現象，尤其是 20-24 歲年輕人，高達三分之二欣賞她。具體地講，20-24歲，六成六欣賞，5%不欣賞；25-34 歲，五成八欣賞，一成二不欣賞；35-44歲，五成八欣賞，一成五不欣賞；45-54歲，五成八欣賞，一成七不欣賞；55-64 歲，五成八欣賞，二成二不欣賞；65 歲及以上，五成四欣賞，一成七不欣賞。

第二，從教育背景看，不分教育程度高低，每一個教育類別都呈現一面倒欣賞高市早苗，其中尤其以高教育程度者特別顯著。具體地講，大學及以上教育程度者，六成四欣賞，一成三不欣賞；專科教育程度者，六成二欣賞，二成不欣賞；高中/高職教育程度者，五成一欣賞，二成一不欣賞；初中/國中教育程度者，五成一欣賞，一成四不欣賞；小學及以下教育程度者，五成四欣賞，9.2%不欣賞。

第三，從職業背景看，各行各業普遍呈現一面倒欣賞高市早苗的景象。具體地講，自營商/企業主，六成四欣賞，一成五不欣賞；高階白領人員，五成五欣賞，二成不欣賞；基層白領人員，六成一欣賞，一成三不欣賞；軍公教人員，七成欣賞，一成四不欣賞；勞工，五成四欣賞，一成五不欣賞；農民，六成二欣賞，一成三不欣賞；學生，七成二欣賞，沒有人不欣賞，二成七沒意見；家庭主婦，五成二欣賞，一成五不欣賞；退休人員，五成九欣賞，一成九不欣賞。

第四，從政黨支持傾向看，綠藍白支持者對高市早苗態度有明顯不同，綠白支持者是一面倒或多數欣賞高市早苗，國民黨支持者則顯得模稜兩可，莫衷一是。具體地講，民進黨支持者，八成九欣賞，0.7%不欣賞；國民黨支持者，三成三欣賞，三成四不欣賞；民眾黨支持者，四成二欣賞，二成四不欣賞；中性選民，三成九欣賞，二成不欣賞。

總的來講，剛上任兩個月的日本首相高市早苗，目前在台灣普受歡迎與支持，原因除了她 11 月 7 日在日本國會發表有關「台灣有事，即日本有事」的強有力言論外，她在上任前曾訪台，被視為不幸遇刺的日本政治家安倍晉三遺志接班人，給人親切有禮的感覺，台灣人對她並不陌生。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2025 年 12 月 15-17 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1077 人，市話 752 人，手機 325人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意教育基金會。

