民調：50%日本人不贊成提前改選 52%期待自民黨在眾院過半

[Newtalk新聞] 日本政壇盛傳內閣總理大臣高市早苗即將解散眾議院，提前改選。對此，《朝日新聞》稍早公布的民調顯示，50%日本受訪者並不贊成提前改選；儘管如此，52%認為自民黨這次改選將會囊獲眾議院過半席位。

《朝日新聞》於昨（17）日與今（18）日進行的全國電話民意調查顯示，36%的受訪者支持高市早苗總理解散眾議院並舉行大選的決定，而50%的受訪者反對。

52%的受訪者認為自民黨和日本維新會組成的執政聯盟應該在大選中「獲得多數席位」，而35%的受訪者則期待他們「最好不要獲得多數席位」。

對於比例代表制的投票意向，自民黨在的支持率維持在34%，兩大在野勢力立憲民主黨與公明黨結合的新政黨「中道改革連合」則得到28%選民的「期待」。

年齡越輕的日本選民越樂見解散眾議院提早改選。在18至29歲年齡層的受訪者中，支持解散國會並舉行大選的比例最高，達到67%（反對率為19%），隨著年齡增長，支持率逐漸下降，70歲及以上人群的支持率降至20%（反對率為64%）。男性受訪者中，支持和反對的比例基本上持平，分別為42%和46%；而女性受訪者中，反對的比例更高，分別為30%和53%。

此次民調也詢問了受訪者對外交政策的看法。 68%的受訪者贊成高市早苗首相的外交政策努力，26%表示反對。

