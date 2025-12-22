民調／54%國人不樂見在野封殺1.25兆國防特別條例

台灣民意基金會最新民調顯示，五成四國人不樂見1.25兆國防特別預算遭立法院暫緩列案，樂見者僅三成，不樂見者比樂見者多23.5個百分點；過半數國人憂心中國軍事威脅和美國對台期待落空，不樂見國防特別預算計畫未經國會討論即破局。

當民調問及，「為因應中國對台軍事威脅，並回應美國期待，賴政府11月27日提出未來8年將投入1.25兆特別預算以強化國防。但這項法案最近在立法院被在野黨兩度封殺（暫緩列案）。您是否樂見這樣的結果？ 」

廣告 廣告

結果發現，16%非常樂見，14.2%還算樂見，26.9%不太樂見，26.8%一點也不樂見，10.5%沒意見，5.6%不知道、拒答。

觀察交叉分析，不分老少，教育類別、省籍族群來看，都呈現過半數或多數不樂見，1.25 兆國防特別預算遭立院兩度暫緩列案。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者，5.6%樂見，八成七不樂見；國民黨支持者，五成二樂見，三成三不樂見；民眾黨支持者，五成九樂見，二成九不樂見；中性選民，三成二樂見，三成三不樂見。

台灣民意基金會分析，由此可見，即便是在野兩黨支持者，對8年1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案一事，看法略顯分歧，各自都有三成上下不樂見的狀況。

民調訪問期間是12月15日至17日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

【看原文連結】

更多udn報導

騎士遭張文割喉亡 姊留字條「希望替你擋下一切」

台北砍人案傷者分送10醫院 醫解答不就近救治原因

京都住1晚只要300 住宿行情跌原因非單純陸客減少

總在鬧鐘響前醒 這代表作息規律還是睡眠品質差？