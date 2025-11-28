民調：6成不認為美國會派兵保台、6成5認為台灣國防不足

國策院執行長王宏仁、台灣勵志會執行長賴榮偉、東吳大學教授陳方隅 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 台灣勵志協會今(28)日發表「民意調查發表會」，如果兩岸發生軍事衝突，6成不認為民眾對美國派兵協防台灣。對於台灣的國防保護台灣安全，33.0%的民眾認為足夠65.0%認為不足夠。

關於民眾對政府目前施政表現的滿意程度，滿意53.5%、不滿意45.8%。

民眾對政府施政表現不滿意的原因，以政治惡鬥的 51.1%最高，其次是詐騙問題(42.2%)，再其次是物價問題(23.4%)、房價問題(21.4%)、司法問題(20.8%)、兩岸關係(19.0%)，另有0.2%表示不知道或說不清楚。

廣告 廣告

數據觀察：交叉分析顯示不同群體的關注點有所差異。研究所以上的高學歷族群對「政治惡鬥」反應最為強烈（55.2%），顯示知識菁英階層對於無止盡的政黨攻防感到疲乏與不耐；而國小學歷以下的基層民眾則最痛恨「詐騙問題」（高達 72.6%），顯示詐騙對庶民生活的衝擊不容忽視。

民眾認為台灣的國防保護台灣安全的足夠程度，33.0%的民眾表示台灣的國防足夠保護台灣的安全(5.9%表示非常足夠，27.1%表示還算足夠)，低於表示不足夠的 65.0%(37.2% 表示不太足夠，27.8%表示非常不足夠)，另有 2.0%表示沒意見或不知道。

民眾認為台灣的國防不足夠保護台灣安全的原因，民眾認為台灣的國防不足夠保護台灣安全的原因，以軍力不足的 37.3%最高，其次是軍備裝備不足(30.7%)及國際支持度不足(30.4%)，另有 0.6%表示沒意見或不知道。

性別方面，認為國際支持度不足的比率，以女性的 35.1%高於男性的 25.7%。年齡部分，20~29 歲者認為國際支持度不足的比率較高；40歲以上者認為軍力不足的比率較高。

政黨傾向，傾向民主進步黨的民眾認為軍力不足、軍備裝備不足的比率較高；傾向中國國民黨的民眾認為軍力不足的比率較高；傾向台灣民眾黨、無任何政黨傾向的民眾認為軍力不足、國際支持度不足的比率較高。

如果兩岸發生軍事衝突，民眾對美國派兵協防台灣的相信程度，60.9%的民眾不相信美國會派兵協防台灣，高於表示相信的 36.9%，另有 2.2%表示沒意見或不知道。

政黨傾向：不相信的比率，以傾向中國國民黨民眾的 82.8%及台灣民眾黨的 80.3%最高，民主進步黨的 34.8%最低。

民眾認為中國對台灣思想滲透的嚴重程度，61.7%的民眾認為中國對台灣的思想滲透嚴重(31.6%表示非常嚴重，30.2%表示還算嚴重)，高於表示不嚴重的 36.4%(31.1%表示不太嚴重，5.3%表示非常不嚴重)，另有 1.9%表示沒意見或不知道。

民眾認為中國對台灣的思想滲透嚴重的比率在不同的基本特性間有顯著差異，分述如下

教育程度：認為嚴重的比率，以國(初)中及以上的 63.5%高於國小及以下的 46.6%。

政黨傾向：認為嚴重的比率，以傾向民主進步黨的 86.4%最高，其次是傾向台灣民眾黨的 54.5%及無任何政黨傾向的 53.7%，以中國國民黨的 36.5%較低。縣 市：認為嚴重的比率，以彰化縣(73.5%)、臺北市(68.3%)、新北市(67.7%)較高。

調查單位：台灣勵志協會（TIA）。執行單位：故鄉市場調查股份有限公司。 調查時間：114年11月3日至11月8日、調查對象：全國20歲以上民眾。抽樣方法：採分層隨機抽樣，市話與手機各半（共1，200份有效樣本）。信心水準：在95%信心水準下，抽樣誤差約為士2.83個百分點。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台北市長民調暫居第一 王世堅力推鄭麗君：才貌雙全、國之棟樑

國台辦稱川習通話具「對台工作指導意義」 再批賴清德「不得民心」