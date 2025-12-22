民調：6成民眾聖誕禮喜收現金或禮卡

愈來愈多美國人願意接受現金或禮卡作為聖誕禮物。(美聯社)

美聯社與NORC公共事務研究中心最新民調(AP-NORC poll)顯示，美國大部分成年人都樂於接受現金與禮品卡做為聖誕與新年禮物，而且愈年輕接受度也愈高。與此同時，有許多人都表示在聖誕節寧願待在家裡看電視運動節目，或是在除夕夜早早上床睡覺，而不是守歲迎接新年。

調查顯示，6成受訪者表示現金與禮品卡是「很」樂意接受的新年禮物，不過對於二手禮物或是轉贈的禮物，接受的意願就相對偏低。

愈是年輕的成年人，愈是樂意接受現金做為禮物。調查顯示，在45歲以下的成年人有三分之二都表示現金是「非常樂意接受的年終假日禮物」，高於45歲以上民眾的55%。阿拉斯加一家滑雪度假旅館的廚師安東努奇(Gabriel Antonucci) 表示：「現在什麼東西都太貴了，我也不想送一件人家不想要的禮物。因此，送現金是最安全的。」

至於二手或是轉贈禮物，大家的接受度就不是那麼高。調查顯示，在45歲以下的成年人中有四分之三表示「多多少少」還能接受二手禮物，45歲以上的民眾則是10位有6位持有這樣的態度。另外，在45歲以上的民眾中，10位就有4位表示「很」不能接受二手禮物。

調查也顯示，有四分之一的成年人都表示他們打算在聖誕節當天待裡家裡看電視運動節目，只有5%表示會外出到電影院。男性比女性更願意待在家裡看電視，年輕人則比年長的人樂於出外遊玩。在45歲以下的成年人中10位有2位表示聖誕節當天會在家中看電視運動節目，45歲以上的人則是10位有3位有此打算。

至於要如何度過除夕夜，44%的人都表示他們不會守歲迎接新年。45歲以上的人之中有一半都表示不會守歲，45歲以下的成年人也有三分之一表示不會敖夜跨年。西雅圖23歲的菲利浦(Otis Phillips)表示：「我不覺得年終假日有什麼特別的。」

另外，調查也顯示，10人之中有3人會為他們的竉物買禮物。愛阿華州一頭3歲的拳師犬與大丹犬混血狗「印地」就是這樣的幸運兒。牠的主人懷恩特表示：「牠被竉壞了，牠已有太多玩具，今年要讓牠大餐一頓。」

