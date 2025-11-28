民調／65%民眾認為台灣國防不足！逾6成憂中國思想滲透

記者陳思妤／台北報導

台灣勵志協會今（28）日發布「台灣情勢調查」，針對政府施政、經濟、國防安全及兩岸議題進行全面性民意調查。調查結果顯示，53.5%民眾對政府施政表現滿意，高於不滿意的45.8%；然而，在國防信心方面，高達65%民眾認為台灣國防不足以保護國家安全，其中30至49歲中生代族群憂慮程度有七成。此外，61.7%民眾認為中國對台思想滲透情況嚴重，社群平台與網路言論被視為最主要滲透管道。

在施政滿意度方面，調查發現民眾不滿意的首要原因為「政治惡鬥」，占51.1%，其次為詐騙問題（42.2%）及物價問題（23.4%）。

國防安全議題呈現較大憂慮，僅33%民眾認為台灣國防足以保護國家安全，65%認為不足夠。且表示不足夠的比率以30至49歲者、教育程度越高者、 傾向台灣民眾黨、雲林縣、新北市、台中市、台南市、桃園市、屏東縣的民眾較高。民眾認為台灣的國防不足夠保護台灣安全的原因，以軍力不足的37.3%最高，其次是軍備裝備不足（30.7%）及國際支持度不足（30.4%）。

東吳大學政治系副教授陳方隅指出，無論政黨傾向為何，各黨支持者認為國防不足的比例均超過6成，其中民眾黨支持者達74.6%為最高。陳方隅的研究指出，民眾對國軍的信心與自我防衛決心呈高度正相關，當前僅3成民眾認為國防充足，顯示政府在強化國防信心方面仍有努力空間。

此外，關於兩岸若發生軍事衝突、美國是否會派兵協防台灣，60.9%民眾表示不相信，僅36.9%表示相信。陳方隅分析，國民黨及民眾黨支持者不相信比例均超過8成，民進黨支持者也有34.8%表示不相信。

然而，陳方隅認為此數據無須過度悲觀，其研究團隊發現，台灣民眾的自我防衛決心已逐漸與對美國派兵的信心脫鉤，直言之，無論美國派兵與否，多數民眾選擇自我防衛。他同時指出，美國國務院與國防部對台支持力道持續增強。近期台灣海軍陸戰隊整營赴關島與美軍協訓，以及美軍陸戰隊員在澎湖協訓海龍蛙兵等，均顯示台美軍事交流已進入實質深化。

在中國思想滲透議題方面，61.7%民眾認為情況嚴重。在滲透管道認知上，70.1%民眾認為社群平台與網路言論為最主要管道，其次為媒體（45.9%）及政黨言論（29.8%）。值得關注的是，「村里長招待旅遊」比例達16%。陳方隅指出，此比例若換算為實際人口數，影響規模相當可觀，顯示統戰活動已相當普遍。他強調，政府應積極向民眾說明各類交流活動中所涉及的統戰成分，提升公眾警覺，如同施打「認知疫苗」，建立免疫力。

台灣勵志協會執行長賴榮偉總結指出，本次調查顯示，「人民看見了威脅，也看見了努力。」六成民眾意識到中國思想滲透的嚴重，七成中生代擔憂國防的不足。他強調，「安全是和平的根本，穩定是民主的基石，生活是人民的心」。台灣面對挑戰，「不逃避、不妥協、不退讓」，台灣勵志協會將持續進行定期民調，追蹤並深度解讀台灣社會對重要議題的看法，為各界提供最嚴謹、最公正、最客觀的專業參考依據。

本次調查由台灣勵志協會委託故鄉市場調查股份有限公司執行，調查期間為114年11月3日至11月8日，以電腦輔助電話訪問（CATI）方式進行。調查對象為全國各縣市20歲以上民眾，採分層隨機抽樣，住宅電話與手機樣本各600份，共完成1,200份有效樣本。資料依全國20歲以上人口之性別、年齡、教育程度、電話使用類型及縣市進行加權處理。在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.83個百分點。

