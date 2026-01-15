民調41％支持倒閣！林濁水揭台灣困境：這矛盾警訊「已超越憲政危機」

行政院長卓榮泰透過「不副署」的方式反制藍白，各界普遍認為是總統賴清德私下授意所為，從而激化朝野對立局面；《震傳媒》去（2025）年12月24日公布的民調中可以發現，有41%民眾支持在野黨對行政院發動倒閣，比不支持多出4.6個百分點；前立委林濁水認為，這代表台灣當前的困境已非憲政危機，而是更為根源性的「憲法危機」。

林濁水透過臉書分析，賴清德政府上任後朝小野大的困境，導致在面對立法院擴權、《選罷法》修法、《財劃法》修法、《憲訴法》修法甚至大罷免等爭議，都站在「多數民意」的對立面，反倒是卓榮泰宣布不副署後，多數民眾因認定卓榮泰該受到懲罰，讓綠營首次站在多數的一方。

「真哭笑不得」，林濁水無奈表示，這種詭異的情況，代表台灣當前的困境並非憲政危機，因為早已超越朝野政黨道德有虧、不肯好好運作憲政規範的範疇，而是更根源性的「憲法危機」。林濁水解釋，憲法危機即憲法規範根本處處矛盾，處處缺陷的「憲法本身危機」。

林濁水更重申，面對台灣當前的政治危機，不少憲政學者都引經據典、爭得面紅耳赤，但因為全都刻意迴避了根本問題（憲法危機），導致自身論述破綻百出，「更不可能在實務上引導大家脫出困境」。

