民質疑修車.收錢車廠不同！A廠：有先報價 B廠：未介入

花蓮縣 / 綜合報導

一名花蓮的物流業者投訴，11月27日晚間，公司的貨車在宜蘭國道5號故障，請拖吊業者把車拖到宜蘭一間修車廠維修，但車廠沒辦法修好，對方還說可以到另一間車廠維修，並報價3萬6千元。而第2間修車廠把車修好了，但投訴人發現，最後開立託修單的竟是第一間修車廠，而且也是第一間業者收取費用，質疑其中過程和收費方式不合理。對此，遭控業者回應有先報價。

鑽進貨車車頭和車廂之間，一邊抹油一邊把引擎擦拭乾淨，整台車彷彿重獲新生，不過有民眾修了車，卻修出一肚子氣，物流公司呂小姐說：「這個離合器三寶價錢就差不多是2萬出頭，啊我們覺得說貴可能就2萬5嘛，可能辛苦費，啊我們這麼晚了去麻煩人家，但是他就是已經收到三萬六這種不合理的價格。」

原來民眾11月27日晚間，在國道五號貨車故障無法行駛，請拖吊車把車拖到A修車廠，A廠先進行初步維修回復可以行駛的狀態，但擔心有安全疑慮，於是委託B廠進一步維修，事後A廠將維修費付給B廠，再向民眾收取兩間車廠的維修費用，總計3萬6千元，遭民眾質疑價格太貴了。

A修車廠業者說：「他那個車就是太重了啦，我們那個工具沒辦法承受，所以也找大車的幫他弄好，他說要趕就叫他(B廠)幫他趕，價錢也跟他講好，結果趕一趕他的問題就出來。」

B修車廠業者說：「我修車的人我是針對牽過來的人(收費)，他報多少那是人家他的事情，而且他們當初你們是你也跟人家講好了，我都沒有介入過。」A車廠業者澄清，B廠只是協助代工，因此是他這邊開立託修單，其中也包含B廠的修車費用，B廠業者則表示因為是受到A廠委託，修車時都是直接和A廠對接，費用也是和A廠結清，修多少就收多少錢，而針對修車爭議，其他業者也透露，車輛維修報價SOP。

非當事業者說：「開一個估價單給你，那如果開這個估價單，你覺得可以那我們就修，如果他有做拆裝的動作的話有些會酌收。」針對修車流程和收費爭議，車廠和民眾各自表述，要如何避免類似的問題，維修車廠業者也建議，修車前雙方還是要溝通清楚。

