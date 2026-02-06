民辦燈會點亮台南 盼政府整合

台南市西羅殿廟埕燈會還有會動的花燈展出。（程炳璋攝）

台灣各縣市近年自辦的元宵燈節各具看頭，台南市卻有民間發起的中小型燈會逐漸辦出名氣，這些零星分布在社區巷弄的燈展，以喊出「愈在地，愈國際」的普濟燈會最具代表，今年還準備進軍義大利米蘭辦燈展。地方盼政府整合串聯，便利遊客走春之餘也能打造觀光新亮點。

台南市政府每年官辦3場燈節，包括月津港燈節、空山祭與新營波光節，近年逐漸有民間自辦中小型燈會，今年光中西區就有6場、南區3場，大多由寺廟贊助、沿著巷弄掛燈，自帶特色，郊區也有左鎮燈會打出山區燈節名號。

普濟殿僅為中型廟宇，憑藉創意連辦14年普濟燈會，燈籠從廟埕懸掛到街區，一整片燈海展現台灣宗教燈會特色，去年帶著燈籠到日本參展，今年4月將赴義大利米蘭，與歐洲學童交流彩繪燈籠。

台南市神農街元宵燈節由南台科大學生與當地住戶、店家合辦，連辦9年，一直是鬧區春節熱門的花燈街區；府城成功燈會由鄭成功祖廟舉辦，今年請來書法老師繪製紅燈籠，有來自日本平戶市與山形市交流展出的日本特色燈籠，懸掛在廟埕與旁邊巷弄。

西羅殿元宵燈會今年有18對來自泉州的古典花燈，搭配電動主燈「金馬飛躍」為夜晚的廟埕增色。另外中西區還有海安宮燈會、台灣府城隍廟舉辦的燈會都有各自特色與節目。

南區今年各社區自辦鹽埕出張所燈會、水交社燈會與新生公園環保燈會，其中鹽埕出張所結合社區發展協會、北極殿、天后宮、鹽埕街區商圈之力，投入百萬元辦燈展備受好評，社區決定今年11月提早啟燈。

社區燈會特色不輸大型燈節，地方人士認為，可由市府整合串聯成帶狀景點，提供春節追燈走春。台南市觀旅局表示，未來將匯集民間燈會資訊，協助宣傳。