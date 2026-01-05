民進黨三連霸議員涉貪助理費 遭彰化地檢聲押獲准

民進黨彰化政壇資深女將、曾三連霸的前縣議員江熊一楓，因涉入助理費案件，於去年12月24日經彰化地檢署偵訊後，遭彰化地方法院裁定羈押禁見。檢方今（5）日證實已聲請羈押獲准，但對於案情細節不願多作說明。江熊一楓為民進黨大老、前立委江昭儀的妻子。

江熊一楓（右）涉貪助理費遭羈押禁見。（圖／江熊一楓臉書）

彰化地檢署針對江熊一楓擔任縣議員任內申領助理費的相關情形展開調查。偵訊過程中，江熊一楓堅決否認涉案指控。檢方認定她涉嫌重大，且有勾串其他證人或湮滅證據的可能性，因此向法院聲請羈押。

彰化地方法院審理後，法官認定依現有證據可認被告涉犯檢察官主張之犯罪嫌疑重大，所犯係有期徒刑5年以上之重罪，有相當理由認被告有逃亡與勾串共犯之虞，且有羈押必要，依刑事訴訟法第101條第1項第3款規定諭知羈押及禁止通信接見。全案目前仍在深入偵查階段。

江熊一楓活躍彰化地方多年。 （圖／江熊一楓臉書）

現年74歲的江熊一楓曾是彰化縣議會的三連霸議員，資歷深厚。2022年縣議員選舉，因同黨內競爭激烈，江熊一楓雖獲高票但仍落選。2023年她轉戰北斗鎮長補選，再度鎩羽而歸。儘管近兩次選戰失利，但江熊一楓仍活躍於地方事務，並曾公開宣示將於2026年再度角逐縣議員選戰。

