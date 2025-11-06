民進黨下令協助民眾申請普發1萬 他轟噁心

▲政府「全民＋1 政府相挺」普發現金1萬元，「登記入帳」5日開放預先登記。（圖／記者張嘉哲攝）

[NOWnews今日新聞] 政府「全民＋1 政府相挺」普發現金1萬元，「登記入帳」5日開放預先登記，前5日採分流登記措施。國民黨立委羅智強在臉書秀出民進黨中央公文，黨主席、總統賴清德下令，要黨公職配合財政部政策，協助提供民眾諮詢與協助申辦服務。他砲轟民進黨噁心，全黨都在收割。

根據公文，賴清德下令，「為使民眾充分瞭解並協助申辦『全民現金發放一萬元」，請本黨黨部及公職於11/7（五）前完成並回報組織部如下：1. 請務必協助於本社群平台宣傳『全民現金發放一萬元』發放規則及民眾申請方式。2. 請務必於公職服務處、懸掛明顯布條、旗幟，並作為『全民現金發放一萬元』便民服務站。』」

廣告 廣告

羅智強說，如果「大罷免大成功」賴清德還會發這個公文嗎？現在民進黨上上下下都在收割「普發現金」的功勞，想起當初在立法院如何蠻橫阻擋的樣子，只想送民進黨二個字：噁心。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

林佳龍力挺林岱樺惹怒黨高層？羅智強酸咎由自取：政務官都造反了

非洲豬瘟破口在哪？羅智強點名屏東一路躺平：廚餘養豬稽查率僅7%

羅智強、徐巧芯官司連勝！趙少康讚天理昭彰：恭喜國民黨兩大戰神