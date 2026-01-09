民進黨下週一高雄、台南、嘉義縣初選民調啟動「為期6天」！黨中央禁令9日零時起不得進行廣告宣傳

民進黨2026縣市首長初選民調將於下週一啟動，一路至17日。黨中央也發布禁令，從今（9）日凌晨起到所屬選區民調執行完畢，候選人不得進行廣告宣傳，包含參加電視節目、於電視媒體刊登廣告、購入置入行銷新聞、發布或引用民調等。

民進黨中央昨日宣布，2026年民進黨直轄市長暨縣市長高雄市、台南市、嘉義縣初選民調，預計於1月12日至1月17日進行，於民調執行前三日，也就是1月9日零時起，至所屬選區民調執行完畢止，廣告宣傳禁止事項公告。

廣告 廣告

民進黨表示，以下禁止事項依《第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法》第十條第一項第三款辦理。

民進黨指出，自9日零時起，各候選人及其競選團隊不得為下列行為。包含參加或主持電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體所作之專訪、談話性節目、戲劇節目、綜藝節目等形式之宣傳。於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告。

候選人也不得藉政令宣導或政績宣傳形式，於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告進行個人宣傳；不得於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，購買置入式行銷新聞；也不得發布、引用民調或其他預測市場之結果。

（圖片來源：林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩、林俊憲、陳亭妃臉書）

更多放言報導

高雄「從善如流」！陳其邁宣布「國中小營養午餐免費」...學校教師行政工作獎金「加碼1.5倍」！

綠營高雄初選政見會 網評：邱議瑩口條最穩、最有市長相