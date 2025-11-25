民進黨不挨打了！怒曬一系列證據轟藍營：壞法治、親獨裁、毀選舉

即時中心／高睿鴻報導

國民黨日前改選主席，最終由鄭麗文勝選並成功接班；然而，縱使許多藍營黨員都盼望，黨很快就能迎來新氣象，但她最近的政治發言、立場表態，都不斷遭受輿論抨擊；民進黨今（25）日更痛批，鄭麗文領導的國民黨「壞法治、親獨裁、毀選舉」，已徹底淪為台灣民主最大的破壞者。

民進黨說明，鄭麗文昨天祭拜兩蔣時，竟然說出「綠營是台灣民主的破壞者」，這句話從曾經主張過「國共都一樣，國民黨不把台灣人當人看、是一個喪盡天良的殘暴政權」的鄭麗文口中講出來，根本是天大的笑話！此外，民進黨也表示，細數藍營最近一年多以來的行徑、以及鄭麗文本人的言論，必須得說，國民黨才是台灣民主最大的破壞者。

首先，民進黨指控藍營「壞法治」，並直言說，國民黨重回國會最大黨後，罔顧選民對民生優先、施政穩定的期待，先後強推諸多違憲法案；先是國會擴權法案被憲法法庭宣告違憲，又一口氣修惡選罷法、憲訴法、財劃法，意圖架空行政權與司法權運作。而且在立法過程中，動不動就逕付二讀、跳過委員會討論、協商過水、無視朝野對話，甚至「邊修改邊表決」，導致法案與預算提案錯誤百出，程序正義完全「0分」。

接著，民進黨也批評藍營「親獨裁」，接著指出，鄭麗文自上任主席以後，公開對國際媒體宣稱「普丁不是獨裁者」、又出席祭悼共諜活動；不僅如此，鄭麗文也毫不迴避親中、親共言論，諸如「解放軍圍台是保護台灣」、附和共軍擾台具有管轄權，或是「和平統一，兩岸中國人有能力做到」等謬論一講再講。「這種親獨裁、讚極權的政治人物，根本沒有民主素養可言！」，民進黨說。

最後則是「毀選舉」，民進黨批評，藍營自己帶頭破壞民主選舉的遊戲規則，幾乎所有縣市黨部，都涉案的大規模造假連署；即使害慘數十名黨工、幹部，因違法而被判刑有罪，依然不道歉。民進黨續指，藍營最近更變本加厲，一口氣推出公投綁大選、不在籍投票、國籍法修法等一連串爭議法案，不僅將讓選舉混亂，還直接強推中國籍可參政。

「一步步侵蝕台灣得來不易的民主選舉制度，讓中國有直接介入台灣選舉的空間！」，民進黨怒轟說。

事實擺在眼前，民進黨認為，中國國民黨就是一個破壞法治、毀壞民主選舉的政黨；國民黨甚至還有一個親近極權、讚揚極權的主席。

