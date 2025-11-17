「民進黨不會笨到提名王世堅」！周玉蔻曝台北唯一人選：展現氣勢與決心

​2026大選倒數一年，民進黨在拚守南台灣的同時，是將挑戰台北市長蔣萬安還是放棄翻轉首都，成為各界關注的焦點之一，在人選尚未定調的同時，除了已經遞交意願書的壯闊台灣創辦人吳怡農之外，民進黨立委王世堅、沈伯洋，社民黨北市議員苗博雅，甚至前副總統陳建仁都被點名參戰。資深媒體人周玉蔻認為，提名沈伯洋是唯一能展現執政黨姿態、氣勢與決心的方式。

周玉蔻透過臉書發文強調，民進黨在台北市長這一局，除了戰略、戰術、黨的信仰、思維等考慮要素之外，「與社會對話的靈魂戰力」是更為重要的一環。

針對陳建仁這位「總統級戰將」被點名親征台北市，周玉蔻認為，若民進黨派出陳建仁，基本上就是放棄「世代交替」的主張，雖然陳建仁有優秀的從政履歷，但由他對決蔣萬安不但不會贏，更帶不出全國選戰動能；周玉蔻更直言，在她看來，陳建仁本人也不會答應參選。

民進黨立委沈伯洋頻被點名挑戰台北市長。（資料照，顏麟宇攝）

至於聲量最高的王世堅，周玉蔻更不諱言表示「民進黨中央不會笨到提名王世堅擔當台北市長選戰大任」；周玉蔻指出，如果民進黨選擇提名王世堅，就是在向全世界宣告，民進黨的最新政黨信仰就是「背骨、投機份子、不老實問攻、無中心思想的風格行徑」。

周玉蔻表示，雖然民進黨大可以由吳怡農領軍「低調挑戰台北」，集中戰力在宜蘭、基隆、新北、嘉義市，進一步獲得大勝，但堂堂執政黨棄守首都，在各界看來都是不被認可的。

「提名沈伯洋參選台北巿長是一種姿態、氣勢與決心」，周玉蔻進一步表示，如果提名沈伯洋，民進黨中央要有應戰準備，首先必須替被打成「台獨」、「引戰者」的沈伯洋解套，沈伯洋自己也要能拋棄個人情緒，提出能吸引中間選民的論述。

