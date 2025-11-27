「民進黨不會讓吳怡農選的！」郭正亮：還敢一直在賴清德面前提到「她」

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農有意爭取民進黨台北市長提名，他今（26）日公布黨內互比式民調，結果顯示，他在「非藍白支持者」中排名第二，落後立委王世堅8.9個百分點。對此，前立委郭正亮於節目《綠也掀桌》表示，這份民調的重點是吳怡農連行政院副院長鄭麗君、前民進黨秘書長林右昌都贏，但就算如此，民進黨也不會讓他參選。

根據該民調顯示，在「非藍白支持者」中，王世堅獲24.2%支持度、吳怡農15.3%、沈伯洋11.2%、鄭麗君6.8%、林右昌3.9%。​

郭正亮表示，吳怡農不是一個「玩權謀的人」，不會跟你拐彎抹角，但他在日前接受訪問時直言「若黨內這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」，恐怕引發黨內不滿，因此民進黨可能不願放行。

郭正亮說，但就算吳怡農沒有對大罷免發出批評，民進黨也不會同意讓他參選，「因為吳怡農真的就是（前總統）蔡英文的人」，非常明顯，而且吳怡農對此也不避諱，現在的黨主席是賴清德，但吳怡農到現在仍一直提起蔡英文。

郭正亮指出，吳怡農雖然曾在2020年中山、北松山立委選區，對上當時參選立委的現任台北市長蔣萬安，但當前的兩人實力已經拉開一大段。

郭正亮也批，最該被譴責的是表態不參選的民進黨團幹事長、台北市立委吳思瑤，直批「妳怎麼那麼沒膽阿，虧賴清德讓妳當幹事長。」



該民調由山水民意研究股份有限公司製作，訪問對象為設籍台北市20歲以上成年人，訪問日期為11月20日至11月23日，有效樣本1075人（加權前家戶535份、手機540份），在95%的信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。

