民進黨不演了！出招逼宮韓國瑜 強壓立院查辦李貞秀

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日正式宣誓就職，但因其無法放棄中國大陸國籍，遭執政黨質疑違反《國籍法》相關規定，內政部長劉世芳指出，若李貞秀無法提出申請放棄國籍的證明，立法院須依法解職。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今表示，民進黨立法院黨團正式發函，請立法院長韓國瑜查清楚，趕快給國人一個交代。

陳培瑜今表示，民進黨立法院黨團正式發函，請立法院長韓國瑜查清楚，趕快給國人一個交代。（圖/資料照）

陳培瑜今天（6日）在臉書發文表示，請韓國瑜查清楚，李貞秀如果違反《國籍法》，立法院應該予以解職！據《國籍法》第20條的相關規定，立委到職前應申請辦理放棄外國國籍，且需把文件送交立法院，並在到職一年內完成退籍程序。

圖取自陳培瑜臉書。

陳培瑜直言，如果違反，將由立法院解除公職。這些規定行之有年，白紙黑字寫得非常清楚。民眾黨的麥玉珍過去也是依照辦理，才能順利到職。

陳培瑜強調，所以內政部從一月到現在，已經發了很多次公文，要求立法院查明李貞秀狀況，並依法處理，但卻都沒有得到回應。今天民進黨立法院黨團也正式發函，請韓院長不要再拖了，這是立法院的職責，請趕快給國人一個交代！

