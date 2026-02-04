民進黨中執會正式提名周春米、陳光復拚連任 賴清德：延續執政優勢

民進黨今（4）日召開中執會，正式通過屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，下午舉行提名記者會。對此，總統兼民進黨主席賴清德表示，兩位都是競選連任的縣長，而且任內政績卓越，獲得在地選民及鄉親的支持。

民進黨中執會正式通過提名周春米拚連任屏東縣長和陳光復拚澎湖縣長。（圖／中天新聞）

針對「2026年屏東縣長及澎湖縣長提名候選人名單」的提案，進行討論與議決。民進黨中執會通過並建請提名兩位競選連任、政績優異的傑出縣長，周春米與陳光復。

賴清德推薦周春米時透露，無論是擔任律師、不分區立委，或是肩負縣長重任，都秉持著法律人公義的信念，用專業守護人民，更以女性溫暖的力量服務鄉親。

廣告 廣告

賴清德表示，周春米上任以來，無論在文化品牌、長照服務、親子政策，還是引進科技產業進駐的努力，都發揮「柔性治理」力量，讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線。

屏東縣長周春米。（圖／中天新聞）

接著賴清德推薦陳光復，如同許多前往外地發展的澎湖人，展現出「不屈不撓」的精神。即便2018年競選連任失利，他仍持續為澎湖貢獻心力，2022年他再度當選後，拚盡全力為地方發展帶來改變。

賴清德提到，對陳光復而言，服務鄉親是責任，更是榮耀。他以「務實治理」的態度，努力讓縣府的公共債務歸零，同時也推動基礎建設，打造全齡關懷、世代共好的幸褔澎湖。

澎湖縣長陳光復。（圖／中天新聞）

賴清德相信，「柔性治理」的周春米縣長，與「務實治理」的陳光復縣長，他們優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更進步的未來。

延伸閱讀

網傳2026議員初選民調表是假的！民進黨：23日抽籤定序

李四川傳農曆年前請辭選新北 王世堅：早辭對大家都好

高嘉瑜回鍋選港湖！游淑慧諷「吸塵器」：同黨小雞瑟瑟發抖